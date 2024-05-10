貨車賣西瓜標價「1斤13」竟是指椰子　婆媽上門遭當肥羊宰

▲貨車賣西瓜「告示1斤13」都是唬爛，婆媽上門被當肥羊。（圖／翻攝自Cheap臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

買東西時遇上商家缺斤少兩，或是售價公告不實，真的會讓人非常火大。網紅Cheap日前在臉書分享，新北市蘆洲衛生所附近近日出現一輛賣西瓜的貨車，明明告示上寫著「1斤13元」，實際購買時卻是1斤25元，貼文一出立刻引發網友熱議。

Cheap在臉書表示，新北市蘆洲衛生所附近近日出現一輛賣西瓜的貨車，貨車上的告示大字寫著「1斤13元」，實際上卻不是車斗載著的西瓜價格，而是旁邊地板上放著的3顆椰子的價格，西瓜價格實際上是4斤100元，導致有許多不知情的婆媽上當。

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Cheap說，大西瓜1顆大約20至40斤（1台斤等於600公克），貨車西瓜的售價大約1顆500至1000元，而大賣場的價格現在1斤約16元，這種沒有開發票、把營業成本外部化的，賣得還比大賣場貴，雖然自己很喜歡吃西瓜，真的寧願去大賣場購買，也好奇「如果我把那3顆椰子買走了會怎樣」。

▲有網友分享碰過的類似經歷。（圖／翻攝自Cheap臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「菜市場其實比想像中賺錢，而且不用繳稅」、「會再拿3顆椰子出來」、「這在菜市場很常見」、「菜市場也有那種冰棒1元的詐騙手法」、「跟以前冰棒1元的一個樣」、「沒繳稅，違停，佔用道路」、「我也遇過，招牌寫芭樂一顆10元，選完才說10元的賣完了，剩下秤斤的」。