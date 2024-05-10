　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嗡...蚊子又猖狂了！捕蚊燈選用有學問　專家：擺放高度75-100公分

▲皮膚過敏,皮膚癢,蚊子叮,抓癢。（圖／ETtoday示意圖）

▲隨著天氣漸熱，蚊子越發猖狂，稍不注意就被「叮」上。（圖／ETtoday示意圖）

記者胡至欣／台北報導

隨著天氣漸熱，蚊子越發猖狂，家中「小鮮肉」容易成為「人肉捕蚊燈」，稍不注意就被「叮」上，滿身紅豆冰讓家長看了好心疼。家電達人486先生觀察到，近日捕蚊產品搜尋量明顯增加，消費者偏好美型、無線、易清潔的款式，可依據環境與個人習慣挑選合適產品，並注意使用方式才能達到最佳效果。

▲孩子被咬成紅豆冰太心疼!達人揭捕蚊燈挑選重點。（圖／486團購提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲時下消費者偏好不受電線限制又方便攜帶的充電式捕蚊燈。（圖／486團購提供；以下同）

486先生指出，常見捕蚊產品可分為電擊式、吸入式和黏捕式。

電擊式捕蚊燈：透過高壓電網捕殺蚊子，會發出較大聲響，適合放置於陽台、公共梯間等不怕受到聲音干擾的地方。目前市面上已有搭載360度自動清潔裝置的產品，透過清潔刷運行將卡住的蚊蟲屍體掃除，不用手動刷網，可以解決多數民眾對清潔電網的困擾。

吸入式捕蚊燈：以誘捕光源搭配風扇，將蚊子吸入裝置後困住，一般僅有些微風扇聲，適合放在臥室或書房。使用後不能立即打開集蚊盒清理，須等待一段時間讓蚊子脫水風乾，部分產品的集蚊盒需使用螺絲起子開啟，不妨挑選旋開式或抽屜式的設計，清潔起來更為便利。

黏捕式捕蚊器：相較之下最為安靜，但黏紙為耗材需定期更換。

▲孩子被咬成紅豆冰太心疼!達人揭捕蚊燈挑選重點。（圖／486團購提供）

▲自動清潔太陽能捕蚊燈解決民眾手動刷網的困擾。

除此之外，露營風潮正盛，充電式捕蚊燈不受插座、電線限制，有些兼具太陽能充電更便利，也很受消費者青睞，還有摺疊式捕蚊燈，收納起來僅一個手掌大小，展開後可兼具手電筒或露營燈功能，同樣是時下夯品。

▲孩子被咬成紅豆冰太心疼!達人揭捕蚊燈挑選重點。（圖／486團購提供）

▲折疊式捕蚊燈方便收納，兼具照明功能受到露營族青睞。

針對捕蚊燈使用方法，他也點出3大撇步：

1. 避免人燈一室對蚊子來說，人體絕對比捕蚊燈更具吸引力，因此避免「人燈一室」可以提高捕蚊效果。

2. 睡前先關閉環境燈：若想要一夜好眠，可在睡前2至3小時先將捕蚊燈開啟並將環境燈關閉，因為環境越暗誘捕的光源越能吸引蚊子，同時人先離開現場。

3. 擺放位置：建議將捕蚊燈放在75至100公分左右蚊子的飛行高度，避免靠近風扇或空調出風口，以達到最佳效果。

ET快訊
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

爆紅書《老公怎麼還不去死》陽明交大0人借閱！小編一段話慘被罵翻

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

爆紅書《老公怎麼還不去死》陽明交大0人借閱！小編一段話慘被罵翻

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

拍片超過10年！PTT狂讚「他是YouTube界清流」

更多熱門

相關新聞

母親節全台變天！2地雨最猛　下周北部灌涼空氣降溫

母親節全台變天！2地雨最猛　下周北部灌涼空氣降溫

明天(11日)各地多雲到晴，南部局部高溫上看36度，周日母親節有鋒面攪局，預計周日到下周一清晨通過，將是雨勢最大的時刻，各地有局部陣雨或雷雨，中部以北和宜蘭雨最大，下周一起將有一波降溫，北部和宜蘭轉涼，下周四起水氣變多，將再有一波變天。

下午連6震！氣象署示警「餘震活動持續中」　仍有規模5~6地震

下午連6震！氣象署示警「餘震活動持續中」　仍有規模5~6地震

2分鐘內連2震！氣象署曝震央再往北跑　餘震持續南北擺動

2分鐘內連2震！氣象署曝震央再往北跑　餘震持續南北擺動

強烈磁暴來襲！氣象署發布預警「持續24小時」　電力系統恐影響

強烈磁暴來襲！氣象署發布預警「持續24小時」　電力系統恐影響

兩波鋒面接力！母親節雷雨「北往南轟」　下周三恐有熱帶系統生成

兩波鋒面接力！母親節雷雨「北往南轟」　下周三恐有熱帶系統生成

關鍵字：

蚊子捕蚊天氣家居露營家電486先生486團購

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面