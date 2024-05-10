嗡...蚊子又猖狂了！捕蚊燈選用有學問　專家：擺放高度75-100公分

▲隨著天氣漸熱，蚊子越發猖狂，稍不注意就被「叮」上。（圖／ETtoday示意圖）

記者胡至欣／台北報導

隨著天氣漸熱，蚊子越發猖狂，家中「小鮮肉」容易成為「人肉捕蚊燈」，稍不注意就被「叮」上，滿身紅豆冰讓家長看了好心疼。家電達人486先生觀察到，近日捕蚊產品搜尋量明顯增加，消費者偏好美型、無線、易清潔的款式，可依據環境與個人習慣挑選合適產品，並注意使用方式才能達到最佳效果。

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▲時下消費者偏好不受電線限制又方便攜帶的充電式捕蚊燈。（圖／486團購提供；以下同）

486先生指出，常見捕蚊產品可分為電擊式、吸入式和黏捕式。

電擊式捕蚊燈：透過高壓電網捕殺蚊子，會發出較大聲響，適合放置於陽台、公共梯間等不怕受到聲音干擾的地方。目前市面上已有搭載360度自動清潔裝置的產品，透過清潔刷運行將卡住的蚊蟲屍體掃除，不用手動刷網，可以解決多數民眾對清潔電網的困擾。

吸入式捕蚊燈：以誘捕光源搭配風扇，將蚊子吸入裝置後困住，一般僅有些微風扇聲，適合放在臥室或書房。使用後不能立即打開集蚊盒清理，須等待一段時間讓蚊子脫水風乾，部分產品的集蚊盒需使用螺絲起子開啟，不妨挑選旋開式或抽屜式的設計，清潔起來更為便利。

黏捕式捕蚊器：相較之下最為安靜，但黏紙為耗材需定期更換。

▲自動清潔太陽能捕蚊燈解決民眾手動刷網的困擾。

除此之外，露營風潮正盛，充電式捕蚊燈不受插座、電線限制，有些兼具太陽能充電更便利，也很受消費者青睞，還有摺疊式捕蚊燈，收納起來僅一個手掌大小，展開後可兼具手電筒或露營燈功能，同樣是時下夯品。

▲折疊式捕蚊燈方便收納，兼具照明功能受到露營族青睞。

針對捕蚊燈使用方法，他也點出3大撇步：

1. 避免人燈一室：對蚊子來說，人體絕對比捕蚊燈更具吸引力，因此避免「人燈一室」可以提高捕蚊效果。

2. 睡前先關閉環境燈：若想要一夜好眠，可在睡前2至3小時先將捕蚊燈開啟並將環境燈關閉，因為環境越暗誘捕的光源越能吸引蚊子，同時人先離開現場。

3. 擺放位置：建議將捕蚊燈放在75至100公分左右蚊子的飛行高度，避免靠近風扇或空調出風口，以達到最佳效果。