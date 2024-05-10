出重手！美商務部將37間中國公司「列黑名單」　包括空飄氣球廠商

▲美國商務部制裁37間中國企業，其中包含曾援助過空飄氣球的公司。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國空飄偵察氣球曾經於去年1至2月飛入美國境內，最後由美軍在東岸將之擊落，當時引起美方對於國安的高度重視。如今，美國商務部宣布，已將中國37間實體企業加入一份準備實施制裁的「貿易黑名單」，當中包括為空飄氣球提供援助的公司。

根據《美國之音》、《法新社》，美國商務部於當地時間9日公布一份貿易黑名單，其中便包括中國37間實體企業，一旦被列入這份「實體清單」（entity list）內，則往後將會受到重重限制，未經美國政府批准，不得獲取來自美國的技術和零件。

其他被美方列為打擊目標的公司，還包括了試圖透過獲取美國製品而推動中國量子技術能力發展的公司。

報導指出，其實早在美國商務部因中國「空飄氣球」而將中國企業納入實體清單之前，美國商務部還曾於去年2月將6間中國公司納入貿易限制清單。

美國商務部更指控，部分在這次淪為制裁對象的企業實體，其實正與推動中國核項目發展有關，或者自從俄羅斯2022年侵略烏克蘭後，曾向俄方輸出「受控管物件」。

美國商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）在聲明內認為，更新制裁的企業實體清單，是應對中國所構成威脅的關鍵一步，「我方必須保持警戒，致力於防止這些類似實體透過獲取美國技術，來損害美國的國家安全利益」。

據悉，中國空飄氣球曾於去年1至2月飛行至美國阿拉斯加州至南卡羅萊納州，引起許多美國人關注，最後美軍成功在東部海岸將之擊落。