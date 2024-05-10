12點開搶！樂桃「日本機票1890元起」　東京、沖繩都有優惠

▲樂桃航空推出限時3天促銷，最低價為1890元起，台北-東京、台北-名古屋單程也有促銷優惠價。 （圖／翻攝臉書台灣航空福利社）

記者蔡亞樺／台北報導

準備搶機票！樂桃航空今（10日）起推出母親節檔限時3天促銷，時間從中午12:00起至5月12日晚上23:59分，最低價為1890元起，台北-東京、台北-名古屋單程也有促銷優惠價。另外，國泰航空推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，精選航點經濟客艙86折起。

樂桃航空今午12:00至5月12日晚上23:59分推出限時促銷，台北-東京(羽田) 2680元起、台北-東京(成田) 2480元起、台北-名古屋2590元起、台北-沖繩1990元起；另外，促銷最低價為1890元起，僅適用於MM923航班沖繩→台北。上述皆為單程未稅，優惠適用搭乘航班為5月22日至10月26日。

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▲樂桃航空。（圖／業者提供）

臉書粉專「台灣航空福利社」貼文指出，這次的適用日期總算出現暑假日期(沖繩除外)，但是依照阿桃過去的作風不保證一定會有票，所以想要買給媽媽當母親節禮物的人請先做好心理準備，可以先挑一些不那麼熱門的日期，比較有機會搶到促銷票。

國泰航空表示，此波夏季線上旅展包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等63個航點，商務艙93折起，經濟艙淡季86折起、旺季93折起等優惠，出發日期為5月8日至12月31日，台北及高雄出發都適用。

▲國泰航空推出夏季線上旅展，精選航點經濟客艙86折等優惠。（圖／業者提供）

國泰航空表示，針對會員也推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿2萬元，享有2000元折扣，此活動限首500筆訂位，先到先得。