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可愛爆擊！必勝客開賣「起司造型小夜燈」　一拍秒亮燈萌炸

▲▼必勝客最新周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出最新周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

療癒小物再一發！繼好運比薩枕、比薩浴巾後，人氣速食品牌「必勝客」又推出全新實用周邊「必勝起司造型觸控小夜燈」，把起司變身成小夜燈，搭配渾圓大眼，可愛爆表，且只要隨手拍拍就可以點亮，方便到不行，即日起正式開賣，只要於門市消費加價即可獲得，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客最新周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」。（圖／業者提供）

▲起司造型觸控小夜燈還有超萌大眼。

必勝客最新周邊「必勝起司造型觸控小夜燈」來了，可愛的黃色起司造型主要使用柔軟矽膠材質製成，觸感超柔軟，搭配渾圓大眼、鼻子及小腳萌爆表，且只要輕輕一拍或一捏就會亮燈，並提供2種調光模式選擇，有柔和弱光及溫暖亮光，還能設定30或60分鐘的定時關燈功能，入睡後也能節約電源，無論擺在辦公桌、床頭櫃通通沒問題。

▲▼必勝客最新周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」。（圖／業者提供）

▲小夜燈無論擺在床頭櫃、桌上都超可愛。

必勝客「必勝起司造型觸控小夜燈」即日起於全台門市限量開賣，只要消費並加價399元（原價500元）即可獲得，且只要輕鬆使用USB就能充電。

▲▼麥當勞歡樂送送「抖陣一起暖心杯套」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「抖陣一起暖心杯套」只送不賣。

另，麥當勞近日也推出超實用「抖陣一起暖心杯套」，一共有2款造型包括「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」、「奶昔大哥與漢堡神偷」，搭配超可愛配色，提著走吸睛度爆表，即日起至6月4日凡於歡樂送網路訂餐滿350元，隨餐就送杯套1個，每筆訂單限送1個，款式不指定，數量有限、送完為止，提醒Uber Eats、foodpanda外送平台不適用。

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