藍白共提修正動議刪花東條例特別預算　柯建銘：有什麼好表決？

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁提出環島高鐵、花東快速公路以及國道六號東延三大交通建設特別條例，昨日協商中，民眾黨團不同意用特別預算方式，將提修正動議；其中環島高鐵、花東快兩案已過協商冷凍期將於今（10日）院會表決，民進黨團總召柯建銘受訪時表示，違憲就違憲有什麼好表決？用特別條例要求政府給預算，違反權力分立原則，修正後版本同樣是命令行政院，內容打開來都一樣違憲。

對於民眾黨團將提臨時動議，說不用特別條例、回歸預算法精神、按年度編列預算？柯建銘回應，藍白就是合作騙大家，用特別條例要求政府給預算，這違反權力分立原則，「行政院通過預算案後送到立法院審議，沒有立法院強制要求編預算」，他們兩個還在鬼扯、混淆視聽。

柯建銘強調，違憲就違憲，有什麼好表決？大法官解釋不勝枚舉，現在要求編什麼，「那乾脆要求桃竹苗發展條例、編3兆給我，若每個選區都這樣，那就交出執政權，何來責任政治？違憲就是違憲。」

柯建銘表示，他非常贊成花蓮發展，不要用民粹抹黑，國家編列預算好好照顧花東是應該的，選區立委爭取也合理，大家都支持，但要不要違反整個憲政體制？這幾年政府已經在花蓮投入3千億預算，也有花東發展條例，自己都贊成，不要用民粹污名化。

柯建銘指出，民眾黨支持國民黨版本，今天要聯合提案，黃國昌說要修正就是在騙人！昨天講一下就跑掉，修正他的版本，一樣是命令行政院，別被混淆，內容打開來都一樣違憲！