　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主持最後部務會報　林右昌：施政工作一棒接一棒

▲▼內政部長林右昌 內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌將卸任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌9日主持任內最後一次部務會報。林表示，回顧1年多任期內，內政團隊從多元居住措施的落實，到打詐、掃黑、災防等國人安全的保障等，都有所革新，並於任內完成歷時25年的內政部組織改造；除了肯定及感謝內政團隊的努力外，也期勉內政部的夥伴們，將各項福國利民的政策措施繼續延續下去，持續為國人建設更美好的家園。

林右昌表示，他上任後為減輕民眾居住負擔，第一時間提出「精進300億租金補貼」、「房貸補貼」及「持續興建社會住宅」等住宅政策三箭，直球回應社會需求，減輕超過50萬租屋族2至4成負擔，以及發放3萬元定額支持金，幫助49萬戶中低薪房貸族減輕生活壓力，並持續加溫社會住宅動能。

截至113年3月底止，已透過直接興建及包租代管提供超過17萬戶社會住宅，更推動「提升社會住宅用地供給精進措施」，未來地方辦理整體開發應留設一定比例供社會住宅使用，藉由中央與地方合作，讓居住支持遍及需要的民眾。

另外，也持續精進不動產管理，透過「平均地權條例」修法，建立預售屋及新建成屋買賣契約轉售(讓)管理、預售屋解約資訊申報登錄、私法人購買住宅許可制及檢舉獎金等機制，強化預售屋銷售管理，保障消費者權益。

為提供民眾安全的通行環境，已協助地方政府改善418處校園周邊通行安全，並於113年起推動4年400億「永續提升人行安全計畫」、完成「行人交通安全設施條例」立法，讓用路人享有安全、友善且可連續行走的空間環境，逐步達成「行人零死亡」願景。

在治安淨化工作部分，林右昌說，為回應民眾積極打詐的期待，除貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，跨部會執行識詐、堵詐、阻詐、懲詐等工作外，並積極配合行政院推動打詐專法，研提「詐欺犯罪危害防制條例」草案，加重詐欺集團刑責及課予業者責任；另在掃黑肅槍方面，配合修正的「組織犯罪防制條例」，成立「掃黑專責隊」，透過區域聯防機制，強力掃蕩黑道幫派。同時修正施行「槍砲彈藥刀械管制條例」，加強槍彈及非法槍枝溯源管理，雷厲風行遏止不法槍枝流竄，維護社會安全。

另為防杜人口販運，除完成「人口販運防制法」修正案外，防制人口販運成效，亦蟬聯14年獲美國國務院列為第一級國家；在國境管理部分，也持續優化自動查驗通關系統，並獲得英國非營利獨立調查機構Skytrax評比為113年最佳證照查驗服務機場第5名，服務品質深獲國內外旅客肯定。

林右昌表示，因應警消勤務及危勞程度與日俱增，為強化照顧辛勞的警消同仁，內政部積極爭取警勤加給，惠及警消移民海巡等單位，同時也提高加班費上限及調增因公傷亡員警未成年子女教養補助，並擴大照護第一線人員心理健康，讓第一線執勤同仁無後顧之憂，守護民眾也能顧及家庭。

在確保國家安全部分，林右昌提到，因應現今國際情勢快速變化，內政部積極強化關鍵基礎設施的保衛工作，完成保二總隊擴編轉型編成，並與國土安全辦公室等單位合作，以安定社會民生並促進經濟發展。

另因應94年次以後替代役體位回復役期1年，內政部也精進替代役訓練，實施民防及打靶射擊訓練，且以協同方式參與民防團隊演習，以增強社會防禦及國土戰備韌性，同時強化推動EMT-1證照繼續教育，培養替代役自救與救人能力，在急難時成為社會緊急救護生力軍。

此外，也修正「消防法」，強化消防安全管理制度，提高營業場所負責人的責任，同時完成「消防設備人員法」立法，達成建立消防安全專技人員管理的重要里程碑；推動「強化重要科學園區消防量能及防護」、「建置臺灣社區緊急應變隊推動」等多項新興計畫，提升災害防救科技力及民間協作力。

為接軌國際搜救專業與技術，內政部消防署積極參與0206土耳其震災救援，並完善國內颱風地震整備工作，投入0403花蓮震災等全國重大災害搶救，守護民眾生命安全；另空勤總隊臺東駐地已於112年6月落成啟用，並接續興建臺北松山駐地，打造立體化救災基地、完整空中救援網絡。

林右昌補充，自上任以來，走訪各國家公園管理處，了解各地屬性發展需求，藉由國家公園組織位階提升，擴大臺灣在國土與保育系統的整合，推動「北回歸線 23.5°通過臺灣橫向軸帶」示範案例，結合各縣市、海洋與高山的生態系統、領域及廊帶，將部落、社區、民間社團串連，共同攜手推展生物多樣性、環境保護、減碳等任務，讓臺灣的國家公園成為我們面向國際的一張名片。

林右昌也提到，為達到「2050年100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築」目標，他積極串聯產官學的力量，不僅親自率隊參觀工研院搭建淨零減碳新技術合作平台，並拜會逢甲大學、成功大學加速培育淨零人才等具體作法，逐步實踐國家淨零政策。

林右昌指出，為讓政府推動各項政策都盡可能切合社會民意所需，他積極與各地方民眾、基層村里長、團體及國內外人士交流不同面向的議題，對於各界提出建議都積極請內政團隊研議，因而處理或促成許多民生措施及重要法案，像是積極推動「合作事業推動地方創生輔導試辦計畫」，營造有利於合作事業發展的環境，以促進地方經濟、社會與文化的發展；另也積極推動「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正案，回應地方民代及村里長實務執行需求的提議。

此外，為吸引優秀外籍人才來台發展，自105年至113年4月底止，已有287位跨足光電技術、網路影音製作等領域之高級專業人才歸化，另為進一步強化誘因，推動完成「國籍法」修法，放寬高專人才歸化條件，縮短居留年限及保障兒童取得國籍權利。

最後，林右昌表示，1年多的任期中，內政團隊穩健、踏實的推動多項務實政策，縱使任期即將結束，他也不忘期勉內政部的夥伴們，施政工作一棒接一棒，應持續深思、檢討，與地方通力合作，為全民建構更美好的家園。

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

更多熱門

相關新聞

加速921地震前建物更新　內政部修法放寬都更條例增誘因

加速921地震前建物更新　內政部修法放寬都更條例增誘因

為加速921大地震前的建物進行更新，內政部通過「都市更新條例」第65條修正草案，擴大原建築容積更新的適用對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用，盼增加改建誘因提高建築物所有權人參與都市更新的意願。

打詐專法來了！7大產業負防詐義務　違者最高罰1000萬

打詐專法來了！7大產業負防詐義務　違者最高罰1000萬

私法人買「員工宿舍」變豪宅　林右昌祭3大限制：絕不容許

私法人買「員工宿舍」變豪宅　林右昌祭3大限制：絕不容許

快訊／台灣男籃福音！立院三讀修正國籍法　放寬申請歸化居留年限

快訊／台灣男籃福音！立院三讀修正國籍法　放寬申請歸化居留年限

內政部調漲議員助理費、新增村里長年終　增16.7億「地方自籌」

內政部調漲議員助理費、新增村里長年終　增16.7億「地方自籌」

關鍵字：

內政部林右昌

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面