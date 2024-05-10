主持最後部務會報　林右昌：施政工作一棒接一棒

▲內政部長林右昌將卸任。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌9日主持任內最後一次部務會報。林表示，回顧1年多任期內，內政團隊從多元居住措施的落實，到打詐、掃黑、災防等國人安全的保障等，都有所革新，並於任內完成歷時25年的內政部組織改造；除了肯定及感謝內政團隊的努力外，也期勉內政部的夥伴們，將各項福國利民的政策措施繼續延續下去，持續為國人建設更美好的家園。

林右昌表示，他上任後為減輕民眾居住負擔，第一時間提出「精進300億租金補貼」、「房貸補貼」及「持續興建社會住宅」等住宅政策三箭，直球回應社會需求，減輕超過50萬租屋族2至4成負擔，以及發放3萬元定額支持金，幫助49萬戶中低薪房貸族減輕生活壓力，並持續加溫社會住宅動能。

截至113年3月底止，已透過直接興建及包租代管提供超過17萬戶社會住宅，更推動「提升社會住宅用地供給精進措施」，未來地方辦理整體開發應留設一定比例供社會住宅使用，藉由中央與地方合作，讓居住支持遍及需要的民眾。

另外，也持續精進不動產管理，透過「平均地權條例」修法，建立預售屋及新建成屋買賣契約轉售(讓)管理、預售屋解約資訊申報登錄、私法人購買住宅許可制及檢舉獎金等機制，強化預售屋銷售管理，保障消費者權益。

為提供民眾安全的通行環境，已協助地方政府改善418處校園周邊通行安全，並於113年起推動4年400億「永續提升人行安全計畫」、完成「行人交通安全設施條例」立法，讓用路人享有安全、友善且可連續行走的空間環境，逐步達成「行人零死亡」願景。

在治安淨化工作部分，林右昌說，為回應民眾積極打詐的期待，除貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，跨部會執行識詐、堵詐、阻詐、懲詐等工作外，並積極配合行政院推動打詐專法，研提「詐欺犯罪危害防制條例」草案，加重詐欺集團刑責及課予業者責任；另在掃黑肅槍方面，配合修正的「組織犯罪防制條例」，成立「掃黑專責隊」，透過區域聯防機制，強力掃蕩黑道幫派。同時修正施行「槍砲彈藥刀械管制條例」，加強槍彈及非法槍枝溯源管理，雷厲風行遏止不法槍枝流竄，維護社會安全。

另為防杜人口販運，除完成「人口販運防制法」修正案外，防制人口販運成效，亦蟬聯14年獲美國國務院列為第一級國家；在國境管理部分，也持續優化自動查驗通關系統，並獲得英國非營利獨立調查機構Skytrax評比為113年最佳證照查驗服務機場第5名，服務品質深獲國內外旅客肯定。

林右昌表示，因應警消勤務及危勞程度與日俱增，為強化照顧辛勞的警消同仁，內政部積極爭取警勤加給，惠及警消移民海巡等單位，同時也提高加班費上限及調增因公傷亡員警未成年子女教養補助，並擴大照護第一線人員心理健康，讓第一線執勤同仁無後顧之憂，守護民眾也能顧及家庭。

在確保國家安全部分，林右昌提到，因應現今國際情勢快速變化，內政部積極強化關鍵基礎設施的保衛工作，完成保二總隊擴編轉型編成，並與國土安全辦公室等單位合作，以安定社會民生並促進經濟發展。

另因應94年次以後替代役體位回復役期1年，內政部也精進替代役訓練，實施民防及打靶射擊訓練，且以協同方式參與民防團隊演習，以增強社會防禦及國土戰備韌性，同時強化推動EMT-1證照繼續教育，培養替代役自救與救人能力，在急難時成為社會緊急救護生力軍。

此外，也修正「消防法」，強化消防安全管理制度，提高營業場所負責人的責任，同時完成「消防設備人員法」立法，達成建立消防安全專技人員管理的重要里程碑；推動「強化重要科學園區消防量能及防護」、「建置臺灣社區緊急應變隊推動」等多項新興計畫，提升災害防救科技力及民間協作力。

為接軌國際搜救專業與技術，內政部消防署積極參與0206土耳其震災救援，並完善國內颱風地震整備工作，投入0403花蓮震災等全國重大災害搶救，守護民眾生命安全；另空勤總隊臺東駐地已於112年6月落成啟用，並接續興建臺北松山駐地，打造立體化救災基地、完整空中救援網絡。

林右昌補充，自上任以來，走訪各國家公園管理處，了解各地屬性發展需求，藉由國家公園組織位階提升，擴大臺灣在國土與保育系統的整合，推動「北回歸線 23.5°通過臺灣橫向軸帶」示範案例，結合各縣市、海洋與高山的生態系統、領域及廊帶，將部落、社區、民間社團串連，共同攜手推展生物多樣性、環境保護、減碳等任務，讓臺灣的國家公園成為我們面向國際的一張名片。

林右昌也提到，為達到「2050年100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築」目標，他積極串聯產官學的力量，不僅親自率隊參觀工研院搭建淨零減碳新技術合作平台，並拜會逢甲大學、成功大學加速培育淨零人才等具體作法，逐步實踐國家淨零政策。

林右昌指出，為讓政府推動各項政策都盡可能切合社會民意所需，他積極與各地方民眾、基層村里長、團體及國內外人士交流不同面向的議題，對於各界提出建議都積極請內政團隊研議，因而處理或促成許多民生措施及重要法案，像是積極推動「合作事業推動地方創生輔導試辦計畫」，營造有利於合作事業發展的環境，以促進地方經濟、社會與文化的發展；另也積極推動「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正案，回應地方民代及村里長實務執行需求的提議。

此外，為吸引優秀外籍人才來台發展，自105年至113年4月底止，已有287位跨足光電技術、網路影音製作等領域之高級專業人才歸化，另為進一步強化誘因，推動完成「國籍法」修法，放寬高專人才歸化條件，縮短居留年限及保障兒童取得國籍權利。

最後，林右昌表示，1年多的任期中，內政團隊穩健、踏實的推動多項務實政策，縱使任期即將結束，他也不忘期勉內政部的夥伴們，施政工作一棒接一棒，應持續深思、檢討，與地方通力合作，為全民建構更美好的家園。