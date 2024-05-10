加速921地震前建物更新　內政部修法放寬都更條例增誘因

▲內政部修法放寬都更條例，增加921大地震前建物所有人參與都市更新的誘因。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為加速921大地震前的建物進行更新，內政部通過「都市更新條例」第65條修正草案，擴大原建築容積更新的適用對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用，盼增加改建誘因提高建築物所有權人參與都市更新的意願。

內政部於9日部務會報通過「都市更新條例」第65條修正草案，部長林右昌表示，考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，以現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮。

因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用，期盼透過增加改建誘因來提高建築物所有權人參與都市更新的意願，達到提升建築物與民眾居住安全目標。

林右昌補充，為確保符合前項條件民眾的權益，這次修法也明定條例修正實施前，已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用原建築容積計算。

林右昌指出，臺灣歷經多次地震災害，居住安全攸關國人生命財產保障，因此都市更新工作必須持續推動。「都市更新條例」第65條修正草案，將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議，以強化國內居住品質及國人安全。