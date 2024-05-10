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「閨蜜、顏值」都是中國用語！他見1圖超衝擊　網驚：都沒發現

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來在抖音、小紅書的強勢影響下，台灣年輕世代的口語及用字，越來越有大陸味，近幾日小朋友聯絡簿寫「估計」二字，更掀起爆量討論。就有網友震驚發現，連大家常用的「閨蜜」和「顏值」，居然也是中國用語，而台灣原本的講法，其實是「姊妹淘」和「容貌」。

網友昨日在PTT發文驚呼，「震撼彈！發現閨蜜跟顏值居然是中國用語，閨蜜在台灣的用法，應該要講姊妹淘，而顏值則是容貌，就連一堆肥宅說的在線等都是中國用語。」

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同時，他也分享兩岸用語的對照表格，常見的用語包括「影片→視頻」、「契約→合同」、「認真了→走心了」、「回饋→反饋」、「開啟→激活」、「愛吃→吃貨」、「網路→互聯網」、「螢幕→屏幕」、「原發文者→樓主」、「立刻→立馬」、「泡麵→方便麵」、「圈套→套路」、「塞車→堵車」、「可靠→靠譜」、「厲害→給力」、「草根→接地氣」、「姊妹淘→閨蜜」、「容貌→顏值」、「資優生→學霸」、「掩蓋→河蟹」。

▲對於閨蜜和顏值是中國用語，原PO相當震驚。（圖／翻攝自PTT）

▲對於閨蜜和顏值是中國用語，原PO相當震驚。（圖／翻攝自PTT）

PO文掀起熱烈回響，不少鄉民留言表示，「不過顏值這個詞真的不錯。直接把看臉打分數這個行為具象化了」、「顏值真的是，以前台灣沒有這個詞」、「閨蜜有在用但比較少，顏值真的是」、「我都沒發現...太高端了」、「河蟹不就和諧的諧音哏」、「閨蜜的確是十幾年前微博開始用的，沒問題」、「堵車是中國用語？天啊...我不知道」、「誰會用原發文者啊，也太累贅了」、「老一輩的本來就會說堵車，優化台灣的用法應該是最佳化，激活應該是啟用」。

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