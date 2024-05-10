假跨國交易詐15億！　台新收92份假信用狀...慘被騙走近5億

▲誌富公司負責人王孟博涉嫌詐欺銀行15.4億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

貿易商王孟博2022年間，以仲介跨國木材買賣名義，持越南銀行開立的92份信用狀與假的海運提單等文件，申請台新銀行買斷信用狀，藉此騙得約15.4億元，直到越南銀行發現交易有異，停止支付信用狀款項，台新銀行才發現受騙，但有4.8億元無法收回，台北地檢署調查後，10日依詐欺銀行、洗錢等罪嫌，起訴王孟博與特助蔡佳浩。

王孟博是英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS LIMITED，簡稱 NOW RICH)負責人，因為從2013年起，與台新銀行常有生意往來，因此獲得相關辦事人員的信任，再利用押匯銀行對信用狀交易不會實質審查交易文件的慣例，著手進行這項跨國交易詐騙案。

起訴指出，王孟博和特別助理葉佳浩在2021年間，先向台新銀行誆稱，NOW RICH公司接到一筆國際三角貿易的案子，要幫越南商Mah Viet Nam Company Limited採購一批木材，出口木材的賣方是澳洲的IMP公司，希望台新能收購遠期信用狀，作為這筆交易週轉資金，台新評估後通過基本授信審查。

▲王孟博的特別助理葉佳浩也被以詐欺銀行共犯身分遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

接著王孟博的同夥LA QUANG BINH取得越南ARGI銀行的92份信用狀，由王孟博附上偽造的海運提單、裝箱單、商業發票等文件，交給台新銀，台新銀陸續撥款4777萬多美元給NOW RICH公司，折合台幣15億4311萬4394元。

台新銀在買斷這批信用狀期間，發現匯入NOW RICH的款項，多數馬上就被匯到越南銀行，因此持續進行徵信，王孟博繼續謊稱真的有國際三角貿易，資金需要由樂壇當地集團統一調度，並提供偽造的越南匯款水單，拖延台新銀察覺的時間。

直到2022年9月，開立信用狀的越南ARGI銀行發現交易文件有異，拒絕再支付剩餘的33份信用狀款項，台新銀才發現受騙，但買斷最後33份信用狀的錢已無法收回，損失達美元1504萬9369元，折合台幣4億8609萬4586元。

全案經檢察官郭建鈺指揮調查局偵辦後，認為王孟博、葉佳浩共犯《銀行法》中詐欺銀行、《刑法》偽造有價證券、《洗錢防制法》隱匿犯罪所得等多項罪名，1月間將2人聲押禁見獲准，並在5月提起公訴，同夥LA QUANG BINH因是越南籍人士，未到案，已發布通緝。