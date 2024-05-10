　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假跨國交易詐15億！　台新收92份假信用狀...慘被騙走近5億

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲誌富公司負責人王孟博涉嫌詐欺銀行15.4億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

貿易商王孟博2022年間，以仲介跨國木材買賣名義，持越南銀行開立的92份信用狀與假的海運提單等文件，申請台新銀行買斷信用狀，藉此騙得約15.4億元，直到越南銀行發現交易有異，停止支付信用狀款項，台新銀行才發現受騙，但有4.8億元無法收回，台北地檢署調查後，10日依詐欺銀行、洗錢等罪嫌，起訴王孟博與特助蔡佳浩。

王孟博是英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS LIMITED，簡稱 NOW RICH)負責人，因為從2013年起，與台新銀行常有生意往來，因此獲得相關辦事人員的信任，再利用押匯銀行對信用狀交易不會實質審查交易文件的慣例，著手進行這項跨國交易詐騙案。

起訴指出，王孟博和特別助理葉佳浩在2021年間，先向台新銀行誆稱，NOW RICH公司接到一筆國際三角貿易的案子，要幫越南商Mah Viet Nam Company Limited採購一批木材，出口木材的賣方是澳洲的IMP公司，希望台新能收購遠期信用狀，作為這筆交易週轉資金，台新評估後通過基本授信審查。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲王孟博的特別助理葉佳浩也被以詐欺銀行共犯身分遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

接著王孟博的同夥LA QUANG BINH取得越南ARGI銀行的92份信用狀，由王孟博附上偽造的海運提單、裝箱單、商業發票等文件，交給台新銀，台新銀陸續撥款4777萬多美元給NOW RICH公司，折合台幣15億4311萬4394元。

台新銀在買斷這批信用狀期間，發現匯入NOW RICH的款項，多數馬上就被匯到越南銀行，因此持續進行徵信，王孟博繼續謊稱真的有國際三角貿易，資金需要由樂壇當地集團統一調度，並提供偽造的越南匯款水單，拖延台新銀察覺的時間。

直到2022年9月，開立信用狀的越南ARGI銀行發現交易文件有異，拒絕再支付剩餘的33份信用狀款項，台新銀才發現受騙，但買斷最後33份信用狀的錢已無法收回，損失達美元1504萬9369元，折合台幣4億8609萬4586元。

全案經檢察官郭建鈺指揮調查局偵辦後，認為王孟博、葉佳浩共犯《銀行法》中詐欺銀行、《刑法》偽造有價證券、《洗錢防制法》隱匿犯罪所得等多項罪名，1月間將2人聲押禁見獲准，並在5月提起公訴，同夥LA QUANG BINH因是越南籍人士，未到案，已發布通緝。

ET快訊
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

社會熱門新聞

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

祖孫滅門！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面很臭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面