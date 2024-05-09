傳承台南400年文化底蘊　黑橋牌展現府城五日節「食文學」

▲黑橋牌起家於台南，傳承400年文化底蘊展現府城「食文學厚工、講究 職人細節 只為成就一顆好粽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

五日節是炎炎夏日裡以南北美味串起的時節。漫走穿梭巷弄中，伴隨著一陣陣的蔥油香、炒煮豬肉、香菇和竹葉特有的香氣，勾起烙印在腦海中專屬於端午的味覺想念。

建城四百年的台南古都，有著獨特的味覺記憶。黑橋牌，堅守著府城百年飲食文化底蘊，對包粽的味道及作法的講究，體現在每一次的食藝作品上，不論是爽冽香Q、粒粒分明的北部粽或是軟糯腴稠的南部粽，都是以堅持、講究的職人精神傳達對於對味道及作法的呈現，橫跨時間軸，刻劃出屬於不同世代從小吃到大的共同美味記憶。也體現在每一次的食藝創作上。

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黑橋牌秉持內外皆用上好食材並依循古法製作粽子。比如長年熱銷的人氣招牌粽「府城廟口粽」，從粽葉就下了一番功夫，經高溫漂洗泡煮、人工逐一擦拭為食品安全多層次把關，餡料部分則選用選用100％台灣長糯米確保絕佳的香Q軟糯、採用台灣國產豬肉、香菇分別經獨門醬汁炒煮入味，另外起鍋爆香蝦米及紅蔥頭，炒生米與北港花生，再與屏東紅仁鹹蛋黃、炒煮入味的豬肉、香菇、剔除外膜的栗子，全程依循古法一繩二葉包粽工序以及精準拿捏蒸煮火侯，讓口感更加出色。一顆粽子多達6道工序成就無與倫比的美味。如今已推出極品鮑魚干貝粽、黑豬香腸粽、台灣黑豬肉粽等。不論是選料與製作工序都在在顯示出府城人對吃一步不讓的堅持，也是這番「厚工」又經過精益求精的品質把關，讓黑橋牌的粽子能夠歷久彌新。

▲ 黑橋牌「府城廟口粽」用厚工、講究的職人精神製作，料豐味美 烏金鮑魚梅花粽尊爵品味 一口吃盡山珍海味。

2024年，黑橋牌以絕對的「真材實料+硬底海味」輾壓業界！烏金鮑魚梅花粽，嚴選「海味之冠」整顆極品鮑魚搭配野生海捕烏魚子、黑豬梅花肉、金華火腿，經師傅們的精心炒料包餡與細心烹煮，讓糯米充分吸收山味與海味的精華，一口享盡山與海的美味-鮮、香、軟、糯齒頰留香，薈萃土地珍味與海洋鮮味於一身是澎湃超乎想像的頂級粽品。

整組烏金鮑魚梅花粽禮盒更搭配台灣精緻手工縫製的茄芷保冷袋，茄芷袋相傳起源於台南後壁，大多以當地需要兼顧家庭與收入的婦女手工縫製而成，在配色上使用經典的紅、綠、藍，四層加厚防水保溫層，色彩亮麗、制工精緻非常實用討喜。烏金鮑魚梅花粽禮盒，台灣食藝及文創工藝最好的絕配組合，適合在五日節送禮給心中最重要的人。





▲烏金鮑魚梅花粽整顆極品鮑魚搭配野生海捕烏魚子、黑豬梅花肉、金華火腿是澎湃超乎想像的頂級粽品。

台灣祀典武廟X黑橋牌 聯手打造全台最強開運美食「肉品專家」黑橋牌攜手全台唯一官方祀典的關帝廟「台灣祀典武廟」推出2024年全台最強開運美食強勢登場。聯手台灣祀典武廟的創意發想源自於台灣特有廟宇文化特色。武廟主要祭祀的關聖帝君被漢人社會稱謂「武聖」，懸樑上高掛著牌匾「大丈夫」與關公的勇武忠義呼應。黑橋牌以香麻風味條子肉乾推出「大丈夫」條子肉乾，除了將香麻風味紅紅火火的特色呼應到關公的紅臉外，更賦予關公保佑業績馬上紅的吉祥寓意。

除了關聖帝君，祀典武廟供俸的月老以及文昌帝君也是極具盛名。將經典的蜜汁原味連結月老的意象推出「超有緣」條子肉乾，讓月老來牽線促良緣「甜蜜蜜」。而以文昌帝君的形象來包裝黑橋牌岩燒蒜香條子肉乾，帶有文昌指點考試「很會算」的祝福寓意，祝福考生「穩條欸」!另外，將包裝翻至背面可拼起祀典武廟被譽為「全台最美廟宇山牆」的朱紅色東側山牆，展現台灣廟宇的建築美學。

▲台灣製造文創工藝，精緻縫製的茄芷保冷袋，四層保冷設計，美學設計讓傳統華麗變身為精緻質感保冷袋，不僅美觀實用，也幫助需要兼顧家庭和收入的婦女。