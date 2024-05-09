桃園事故停電頻傳　台電桃園區處：原因各有不同但停電≠缺電

▲台電第一線同仁面對事故停電，均會在第一時間即刻進行查巡及搶修。（圖／台電提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市近期內，事故停電頻傳，引發各界關注！台電桃園區營業處9日表示，停電原因各有不同，但停電≠缺電，台電第一線同仁面對事故停電時，均會在第一時間即刻進行查巡及搶修，以儘速進行轉供復電，將停電範圍控制在最小區間，而桃園區處將持續進行巡檢及改善維護設備工作，以避免事故停電。

至於，桃園停電頻傳，原因有那些？桃園區處說，除了該區處高達1109條饋線，亦是全國工業用戶較多的區處，工業用電量高於民生用電很多，這些饋線分布在大桃園地區，線路會受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響而造成停電，饋線數多狀況也相較多。

▲進行專案線路設備改良工程。（圖／台電提供）

桃園地區在3月跟4月的事故停電，相對的比較多，其原因與桃園地區目前積極開發，航空城、捷運施工線路遷移、新建案多有關！因此，台電同仁的工作量非常的大，同仁的心力大部分都集中在此方面，以至於巡檢到的一些改善工程相較延遲，現今已啟動專案巡檢來加強改善。

另外，此季節也是外物(鳥獸、樹竹等)碰觸的汛期，另有施工機具等因素引起事故停電，經分析4月16日至5月2日事故因素：外力因素63%、設備因素31%、天災因素6%。

為穩定供電，桃園區處日前啟動專案，積極進行線路設備巡視，改善強化弱點設備，除經常性維護，山區我們會加強樹修、海邊加強礙子清洗，來降低事故停電外，並已依環境特性分山區、海區分別進行專案線路設備改良工程，刻正進行中，桃園區處將持續改善線路及設備，以避免事故停電。