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摩羯媽媽想要現金！12星座媽媽「母親節禮物」攻略大公開

母親節（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你準備好母親節禮物了嗎？（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

這週日就要迎接母親節了，還沒買好禮物的人可要加快腳步，不過要送媽媽什麼禮物也是讓很多人很頭痛，清水孟國際塔羅小孟老師整理出有12星座媽媽「母親節禮物」攻略，保證讓你送禮送到媽媽心坎裡！

牡羊座媽媽：健康產品

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牡羊座媽媽最近健康狀況比較不好，容易有筋骨痠痛或眼壓較高的問題，小孟老師建議，可以買健康相關的產品給牡羊媽媽，像是按摩椅、護眼罩，或是健康食品相關的產品，燕窩跟維生素D都是不錯的選擇

處女座媽媽：居家清潔家電

處女座對於自己要求很高，非常愛面子也很重視外在給人乾淨亮麗的感覺，處女媽媽通常非常愛乾淨，會把家裡打理得很好，所以最適合送處女媽媽居家清潔的家電，像是自動洗碗機、洗脫烘洗衣機、自動除水拖把等

雙子座媽媽：美的物品

雙子座喜愛欣賞美的物品，而且希望可以隨時能使用到，所以小孟老師建議，可以送給雙子媽媽送衣服、鞋子、保養品及飾品，都會讓雙子媽媽非常滿意

金牛座媽媽：陪她吃飯

金牛座容易活在回憶裡，所以送給金牛媽媽最好的禮物就是陪伴她，跟她好好吃一頓飯，不論是自己下廚或是帶金牛媽媽去餐廳吃飯，都能讓金牛媽媽留下下美好的回憶。

魔羯座媽媽：現金

魔羯座就是務實，摩羯媽媽不喜歡亂花錢，如果買到摩羯媽媽不喜歡的禮物，她會覺得很浪費錢，所以最好的方法，就是直接給摩羯媽媽現金，讓她自己去買喜歡的禮物，這樣可說是皆大歡喜！

射手座媽媽：紅酒、異國商品

喜愛社交的射手座很愛揪朋友聚會，所以送射手媽媽最好的禮物就是紅酒或是異國商品，因為當射手媽媽的朋友來拜訪她時，她能拿出你送的禮品來款待她的朋友，順道還會說是你送的，肯定讓射手媽媽更有面子。

巨蟹座媽媽：禮券、兌換券

巨蟹座比較強勢也會喜愛自己想要的禮品，若你送的不合巨蟹媽媽的心意，表面上巨蟹媽媽不會說什麼，但其實媽媽內心裡會覺得你浪費錢，所以可以送巨蟹媽媽禮券或兌換券會讓她們更開心

獅子座媽媽：時髦皮衣、包包

獅子座今年特別愛漂亮，也越來越愛打扮，所以送給獅子媽媽最好的禮物就是時髦皮衣、包包、名牌精緻戒指、精緻背包等等，讓獅子媽媽今年都能漂漂亮亮的。

天秤座媽媽：親自製作手工物品

天秤座媽媽喜愛手工物品，如果收到孩子親手製作的物品，會讓天秤媽媽超感動，小孟老師建議可以親自動手做些禮物，或者找人縫製特別的衣服與襯衫，都能讓天秤媽媽感受到你滿滿的愛。

水瓶座媽媽：可愛物品

水瓶座是純真中帶有赤子之心，她們鬼點子多又有趣，通常不喜愛俗套又不靠譜的物品，比較喜歡可愛與休閒類的物品，可以買時尚別緻的手鏈或耳環、花香類的香水組合等，都能討水瓶媽媽開心。

天蠍座媽媽：有魅力的物品

天蠍座最近人際關係會出現一些問題，因此小孟老師建議，可以送給天蠍媽媽一些有吸引力或魅力的物品，來增加媽媽的桃花與人際運勢，像是成熟魅力的名牌胸針、閃閃發亮的魅力女性K金戒指等，都能讓天蠍媽媽雀躍不已。

雙魚座媽媽：獨特有品味的物品

雙魚媽媽擁有體貼和善解人意的細膩心思，也喜愛獨特有品味的物品，小孟老師建議可以購買異國商品或典雅造型的藝術品，讓媽媽充滿無窮魅力與自信。

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