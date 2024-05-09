▲市議員表示，好市多「牛肉麻辣血旺」標示如八國聯軍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

好市多在台中第三家賣場將落腳海線，讓消費者雀躍不已。但台中市議會今(9日)衛生業務質詢，市議員黃馨慧表示，知名美式賣場在台有400萬會員消費，日前有網紅開箱一產品「牛肉麻辣血旺」，其標示有如「八國聯軍」，希望業者在開設台中第三家門市前，先符合台灣食安管理、產品標示清楚，確實保障消費者權利。衛生局長曾梓展看到照片也回應，「看到這種標示，我都不想吃了。」

黃馨慧指出，網紅開箱美式賣場販售「牛肉麻辣血旺」，食品標示裡，針對牛肉產地，賣場標示「牛肉產地：澳洲、美國、紐西蘭、巴拉圭、尼加拉瓜、台灣」，質疑這種形同「八國聯軍」一樣的產地標示，消費者有辦法清楚確認所購買的牛肉來自哪裡嗎？



黃馨慧表示，還有販售的冷凍日本明太子產品，也在網紅開箱後直呼「87%圖文不符」，懷疑有觸法疑慮。此外，該賣場在台有近400萬會員，台中據點營收數字位列該賣場前段班，又證實即將設立第三家門市在台中，可見受到消費者喜愛，廠商就更應該力求符合食品法規，保障消費者權益。

衛生局長曾梓展指出，賣場標示多國的產品，自己看到都已經不想吃了，另外好市多之前也發生莓果受A肝病毒感染事件，也已重重裁罰。未來也會嚴格把關食安、維護市民健康。