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好市多會員借卡給陌生人　一年後「被控3重罪」警登門搜索逮捕

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲美國好市多有會員好心借陌生人會員卡結帳，事後卻面臨3項重罪指控。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有時候好心恐怕會換來一身麻煩！美國加州蒙特瑞公園市一名楊姓華人日前到好市多（Costco）消費，結帳時遇到自稱是來自中國的遊客向他出借會員卡結帳，他當下不疑有他就將卡片借給對方，不料一年後他卻被警方持搜索票逮捕，同時還面臨3項重罪指控。

根據澳洲《今日悉尼》報導，楊男在今年4月突然遭警方搜索並逮捕，檢方對其起訴的罪名是詐欺、盜竊和仿冒，讓楊男一聽當場傻眼，完全不知道自己為何被逮捕。事後根據檢方起訴書，才得知自己是在一年前拿「假錶」向好市多退貨，因此被好市多告上法庭。

▲好市多會員卡。（圖／資料照）

不過，楊男也納悶，自己並未在好市多購買過手錶，何來退貨的說法？直到他仔細回想，才想起一年前曾在好市多排隊結帳時，遇到一名自稱是大陸來的遊客找他借會員卡結帳，並用現金支付給他，他當下認為只是舉手之勞，就把卡片出借，不料對方事後卻拿著收據和假錶去退貨，遭好市多報案，而警方也循收據上的會員號碼找到楊男。

楊男雖然質疑，好市多在對方沒有出示會員卡的情況下就同意退款，有程序瑕疵，不過他還是被檢方起訴並面臨3項重罪指控。目前他已被交保候傳。

事實上，有好市多工作人員過去就曾點出不要借會員卡的兩大原因，第一，因好市多會員每年都有繳納1350元的會員費，因此若隨意出借會員卡給非會員民眾，對其他有乖乖在繳會費的會員來說並不公平；第二，會員卡中載有個人資料，倘若出借了所有個資都會被看光光，有可能因此遭到有心人士冒用，「所以最好是千萬不要借！」

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