「GG腫成球」消不下去！他忍了17年才就醫　竟是蟲蟲惹的禍

▲外國一名男子忍受陰莖腫脹長達17年。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

瑞士一名男子的陰莖與陰囊嚴重腫脹，甚至已經呈現球狀，而他忍受了長達17年才就醫，被診斷出感染班氏絲蟲（Wuchereria bancrofti），接受藥物治療2個月後，終於康復。此病例研究被刊登在《新英格蘭醫學期刊》。

瑞士巴塞爾大學醫學院（University Hospital Basel）的醫生們表示，72歲患者20年前從辛巴威移民至瑞士，前來求診時，發炎程度是正常範圍的2倍、意味著嚴重感染，班氏絲蟲抗體檢測結果呈陽性。

患者被開立2種強效寄生蟲藥物「乙胺嗪」與「阿苯達唑」，療程完成後的2個月之內，不僅症狀消失，寄生蟲檢驗結果也呈陰性。

▼病患求醫時，陰莖與陰囊腫脹成球狀。（圖／翻攝nejm.org）



《每日郵報》報導，班氏絲蟲是一種微型絲蟲，透過蚊蟲叮咬傳染，可藉淋巴系統傳播至全身各處，陰囊也在影響範圍之內，在成熟並且交配後，將產生高達數百萬的後代。

其感染不一定會出現症狀，但在某些病例中，會對淋巴系統造成破壞，導致腿部液體聚積，引起淋巴水腫，嚴重案例可能被診斷為象皮病（Elephantiasis）。在男性身上，這種寄生蟲也可能引起生殖器腫脹，嚴重病例甚至會變形或行動不便。

班氏絲蟲感染在非洲、亞洲與南美洲等熱帶與亞熱帶地區相對常見，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，人們必須在幾個月內被受感染蚊蟲反覆叮咬才會染疫，「短期旅客的風險非常低，但在熱帶或亞熱帶地區長期生活的人感染風險最大。」

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