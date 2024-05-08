殺蟲劑煙霧「飄到鄰居家」　11歲女童吸入慘死

▲殺蟲劑煙霧飄到鄰居家，導致一名11歲女童吸入後死亡。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子為了撲殺家中的臭蟲，在家裡放置了超量的殺蟲劑，結果煙霧飄到樓上的鄰居家，導致一名11歲女童吸入後死亡。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在2021年11月，當時住在英國東倫敦沙德韋爾（Shadwell）的33歲女子阿克特（Jesmin Akter）為了解決家中臭蟲（bed bug）問題，就買了殺蟲劑回家準備除蟲，沒想到殺蟲劑煙霧卻一路飄到樓上的鄰居家。

當殺蟲劑中的磷化鋁（Aluminum phosphide）與水混合，竟產生劇毒的磷化氫（phosphine）氣體，導致當時在家中的11歲女童薩布林（Fatiha Sabrin）吸入後心臟驟停，緊急送往醫院急救，但住院2周後仍宣告不治。

阿克特被捕後坦承，她為了一次解決臭蟲，一口氣放了超過規定3倍的量，導致過量煙霧飄往樓上的鄰居家中。如今她正面臨過失殺人罪指控。

事實上，這並非第一起殺蟲劑意外殺人的事件，全球各地都曾發生類似事件。高雄市2021年就曾發生業者違法使用劇毒農藥「磷化鋁」燻蒸，且作業過程中未清場，造成委託人一家四口全部中毒送醫，其中一名4歲女童不幸身亡。