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義大利海島開放「裸體婚禮」！　天體海灘成觀光勝地

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗,捧花。（圖／CFP）

▲有別一般穿著白紗的婚禮，德國一對情侶打算在義大利的天體海灘舉辦「裸體婚禮」。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

許多新人夢想舉辦浪漫的海邊婚禮，不過有對情侶竟決定在海邊舉辦「裸體婚禮」。為了完成這個夢想，兩人去函詢問設有天體營專區的義大利西南方海島撒丁島（Sardegna）政府。市長則公開承諾，願意開放新人在此裸體結婚，並強調，「裸體與性無關，對於自然主義者而言，這是一種生活哲學，應該受到尊重。」

根據CNN報導，義大利城市聖韋羅米利斯（San Vero Milis）市長泰德斯基（Luigi Tedeschi）表示，最近有一對德國情侶寫信給當地政府，詢問是否可以在近2年已設有天體專區的撒丁島伊斯貝那司海灘（Is Benas beach）上結婚，這也讓當局思考，應該正式開放新人在此舉辦「天體婚禮」。

伊斯貝那司海灘沿岸長達4英里（6.43公里），兩邊都是正常區域，但中間有一段隱藏的「天體海灘」，開放民眾裸體。而自從當地政府在此設立天體區域後，從未有民眾抱怨過。

泰德斯基強調，伊斯貝那司海灘的天體區域一直是裸體主義者經常到訪的勝地。不過透過政府的正式宣布，裸體主義者能更堂堂正正地在規定區域享受自由。事實上，伊斯貝那司海灘本來就是一個裸體主義者與普通遊客共存的混合型海灘。

他說，「裸體與性無關，對於自然主義者而言，這是一種生活哲學，並且與大自然息息相關，因此應該受到尊重。我們有這個海灘，非常適合自然主義的地方，於是我們便開始思考，應該建造一個讓人們可以裸體結婚的海灘。」而該決定也獲得當地民眾支持。

泰德斯基指出，在撒丁島建立天體海灘區域，不只天體主義者可以在此獲得快樂，當地民眾也能發展觀光。他更強調，與一般遊客經常留下垃圾的海灘不同，裸體主義者經過之處總是處於最原始的狀態。

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