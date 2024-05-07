　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／無視哈瑪斯接受停火　以色列打擊拉法市東部區域

▲▼以色列國防軍（IDF）宣布目前正對加薩走廊（Gaza Strip）拉法市東部地區的哈瑪斯目標進行「針對性打擊」。。（圖／路透社）

▲以色列國防軍（IDF）宣布目前正對加薩走廊（Gaza Strip）拉法市東部地區的哈瑪斯目標進行「針對性打擊」。（圖／路透社）

文／中央社耶路撒冷6日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天表示，他的戰時內閣批准繼續在加薩走廊南部拉法市採取軍事行動，以迫使巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯釋放以色列人質，並達成以國的其他戰爭目標。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室透過聲明指出：「戰時內閣一致決議，以色列繼續在拉法（Rafah）行動，要向哈瑪斯（Hamas）施加軍事壓力。」

聲明寫道：「同時，儘管哈瑪斯（接受）的停火提議遠未達到以色列的必備要求，但以色列會向調停國派出工作代表團，以便窮盡各種可能性，在以色列能接受的條件下達成協議。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，以色列國防軍（IDF）宣布目前正對加薩走廊（Gaza Strip）拉法市東部地區的哈瑪斯目標進行「針對性打擊」。

半島電視台（Al Jazeera）記者直擊，拉法市東部區域遭受到越來越多的空襲和砲擊。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）旗下武裝團體聖城旅（al-Quds Brigades）則透過聲明指出，他們已從加薩走廊發射火箭攻擊以色列南部，以回應以國軍隊的空襲。

以色列與哈瑪斯的戰爭持續近7個月之際，哈瑪斯稍早宣布，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）告知卡達總理和埃及情報部門首長，哈瑪斯已接受了兩國提出的停火提議。

哈瑪斯官員哈雅（Khalil al-Hayya）今天表示，哈瑪斯同意的加薩停火提案包括3階段休戰，每階段會持續42天，目標是永久停火。

哈雅告訴媒體，這項協議包含以色列完全撤出加薩走廊的計劃、因以哈戰爭而流離失所的巴勒斯坦人返回家園、交換人質與囚犯以及「永久停火」等目標。

ET快訊
新手媽產後大出血「王蟲縫合法」　醒來收到醫禮物含淚笑了
快訊／台中住宅大樓火警2死3傷！父與10歲女兒困廁所雙亡
中國用語「內卷」台灣怎說？一票人被難倒　真正原意竟非大陸用語
謝忻「超帥男友」路邊摸腿直擊！　穩交5年閨蜜都沒見過
快訊／台中民宅8樓凌晨失火　父親、10歲女受困無生命跡象
無業人妻靠ETF「月領20萬」：要跟長輩說實話嗎　一堆人看傻
蔡英文擬特赦陳水扁！　11億不法所得下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挺巴勒斯坦示威延燒！ 哥倫比亞大學宣布「取消畢業典禮」

哈瑪斯同意停火　白宮：敦促以色列勿發動「大規模軍事行動」

以色列稱哈瑪斯同意協議「只是詭計」　卡達：7日恢復談判

快訊／停火協議破局！　以色列將在數小時內「占領拉法」

快訊／無視哈瑪斯接受停火　以色列打擊拉法市東部區域

降息預期升溫！美股連三收紅176點　台積電ADR漲近1％

哈瑪斯接受調停國停火提議　以軍仍籲民眾撤離拉法

以色列將攻拉法　哈瑪斯接受埃及卡達所提停火提議

快訊／哈瑪斯緊急同意停火協議　以色列研究提案中

韓中日峰會將登場！韓媒：可能討論「中國武力犯台」等兩岸問題

啊 不是說放下去？豬隊友反應哭笑不得XD

孫安佐曝父母私下模樣 　媽可當隊友！爸只能是爸爸｜豈有此呂 EP211預告

ENERGY 20年再辦簽唱會擠爆了　現場大跳「E16蹲」有夠帥

美女KissCam索吻男伴　他害羞撇頭→友人助攻

昔日鬧翻！卡古淚崩送別山豬　哭到說不出話：可惜沒和好

台64小貨車急閃鬼切賓士　失控撞BMW後翻車釀1死

地震！奴才急衝去抓貓　見胖橘狂嗑飯：吃飽再逃

椿象竟在香上產卵！　網見奇景：不會燙？

女乘客台鐵等車佔出入口　被勸導反嗆：關你什麼事

台64小貨車閃賓士失控！遭BMW追撞翻車…駕駛送醫不治

挺巴勒斯坦示威延燒！ 哥倫比亞大學宣布「取消畢業典禮」

哈瑪斯同意停火　白宮：敦促以色列勿發動「大規模軍事行動」

以色列稱哈瑪斯同意協議「只是詭計」　卡達：7日恢復談判

快訊／停火協議破局！　以色列將在數小時內「占領拉法」

快訊／無視哈瑪斯接受停火　以色列打擊拉法市東部區域

降息預期升溫！美股連三收紅176點　台積電ADR漲近1％

哈瑪斯接受調停國停火提議　以軍仍籲民眾撤離拉法

以色列將攻拉法　哈瑪斯接受埃及卡達所提停火提議

快訊／哈瑪斯緊急同意停火協議　以色列研究提案中

韓中日峰會將登場！韓媒：可能討論「中國武力犯台」等兩岸問題

Met Gala／坎達兒珍娜穿1999年戰袍辣成黑精靈！艾兒芬妮如公主降臨

挺巴勒斯坦示威延燒！ 哥倫比亞大學宣布「取消畢業典禮」

快訊／台中住宅大樓火警2死3傷！父與10歲女兒困廁所雙亡

電車線故障原因曝！砸道車引擎起火波及　台鐵：無人傷亡

Met Gala／韓團Stray Kids厚重大衣造型挨批　脫下秀小花西裝釋疑

公務員涉逼「洽公女」旅館性服務　法院認證脫序

早洩3條件！　醫：進入1-3分鐘就射精

「十大扁案」一次看！　幕僚中只剩他還沒脫身

不同年齡「怕看牙原因」不一樣！醫全公開了

瘋電影／功夫熊貓4　傳承讓賢都是一門大學院

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

國際熱門新聞

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

91公分鋼條從下體插入頂到肺　他奇蹟存活

從公務員轉戰AV！高材生美女：只給男友看太可惜

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

女大生退租「垃圾滿屋」內褲高高掛

即／哈瑪斯同意停火協議　以色列研究提案中

即／協議破局　以色列數小時內將占領拉法

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

新婚12天　人夫度蜜月才知「新娘是男的」

交易商墜地址中毒騙局　21億比特幣飛了

降息預期升溫　美股連三收紅176點

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月

中國戰機黃海上空「射照明彈」險擊中澳洲軍機

更多熱門

相關新聞

傳哈瑪斯點頭了！將宣布達成停火協議

傳哈瑪斯點頭了！將宣布達成停火協議

以哈戰爭停火協議4日出現重大進展，多間以色列媒體引述阿拉伯消息指出，哈瑪斯領導層已批准同意由埃及調解的第一階段人質協議，消息有望數小時內公布。哈瑪斯消息人士宣稱，目前已得到美國保證，以色列將在所有三階段人質協議完成之際，也就是124天之後，全面撤出加薩。

準備攻拉法！以色列知會美國撤離平民計畫

準備攻拉法！以色列知會美國撤離平民計畫

以哈戰爭200天　哈瑪斯喊話：繼續打以色列

以哈戰爭200天　哈瑪斯喊話：繼續打以色列

美參院將表決援烏以台法案　幾乎篤定過關

美參院將表決援烏以台法案　幾乎篤定過關

歐盟開放「海上走廊」運送物資至加薩

歐盟開放「海上走廊」運送物資至加薩

關鍵字：

以哈戰爭

讀者迴響

熱門新聞

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

人妻沒工作...靠ETF「月領20萬」

91公分鋼條從下體插入頂到肺　他奇蹟存活

人妻罹乳癌「腫瘤已經吃出來」！為了孩子拖2年病逝

余天「假富少女婿」搞詐騙　出勤一次收入高到驚人

從公務員轉戰AV！高材生美女：只給男友看太可惜

愛吃早餐1配料　男竟肝癌「10cm腫瘤」

今入夜雨襲3地　周三起大降溫3天「探18度」

賣家售760元被抽95元手續費惹議！蝦皮回應

獨／7-11錢包刷信用卡「再少一家」

混元禪師砸12.8億蓋大禮堂　外觀如總統府

北投逆女弒母還下樓聊天　檢方聲押獲准

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

彰化出現夢幻「地震雲」　連2震前被捕捉

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

更多

最夯影音

更多

啊 不是說放下去？豬隊友反應哭笑不得XD

孫安佐曝父母私下模樣 　媽可當隊友！爸只能是爸爸｜豈有此呂 EP211預告

ENERGY 20年再辦簽唱會擠爆了　現場大跳「E16蹲」有夠帥

美女KissCam索吻男伴　他害羞撇頭→友人助攻

昔日鬧翻！卡古淚崩送別山豬　哭到說不出話：可惜沒和好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面