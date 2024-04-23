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美參院將表決援烏克蘭台灣以色列法案　幾乎篤定過關

▲▼美國聯邦參議院試圖推動的跨黨派法案預算撥款法案被主掌眾院的共和黨人拒絕，聯邦政府料將在10月1日關門。（圖／CFP）

▲ 參議院預計通過950億美元軍援法案。（圖／CFP）

文／中央社

美國聯邦參議院今天預計將針對援助烏克蘭包裹法案進行表決；這項計畫於國會經過數月爭執後，日前在聯邦眾議院獲得跨黨派廣泛支持通過，如今幾乎篤定能在參院過關。

除了提供給烏克蘭的資金，今天的表決也將針對提供以色列130億美元與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）作戰、提供加薩（Gaza）和其他地方逾90億美元的人道援助，以及提供給台灣80億美元軍事支持來對抗中國等事項做出決定。

法新社報導，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）20日表示，這項包裹援助計畫「已經在望」，協議「鎖定」今天進行表決。民主黨以些微優勢掌控參院。

參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說：「我們眼前的任務相當緊迫。如今再度輪到參院創造歷史。」

最終的包裹法案概述了向美國盟友提供總額高達950億美元的軍事援助，其中除了給烏克蘭的610億美元專款外，還有提供以色列和台灣的資金，預計在本週結束前上呈到總統拜登的辦公桌上，以獲得他的批准。

由於不需和共和黨掌控的眾院一樣對付複雜的協商和歧見，參院的表決預期應該會順利過關。

烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭打了2年多，正苦於取得進展。拜登今天在電話中向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承諾，基輔當局可以預期援助將「迅速」到位。

由於俄羅斯不斷從東邊施壓，烏軍正面臨武器和新兵嚴重短缺問題。

由於烏克蘭情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）預測從5月中開始，「情況將甚為艱困」，接下來幾週內，前線情況預計將惡化。

澤倫斯基和拜登談話過後表示，他指望迅速交付的「強大」援助物資，能加強烏克蘭的防空及「遠程和砲兵部隊能力」。（譯者：李佩珊／核稿：劉文瑜）

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