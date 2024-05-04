傳哈瑪斯點頭了！將宣布達成停火協議　分階段釋放人質

▲加薩至今仍不斷受到以色列襲擊轟炸。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以哈戰爭停火協議4日出現重大進展，多間以色列媒體引述阿拉伯消息指出，哈瑪斯領導層已批准同意由埃及調解的第一階段人質協議，消息有望數小時內公布。哈瑪斯消息人士宣稱，目前已得到美國保證，以色列將在所有三階段人質協議完成之際，也就是124天之後，全面撤出加薩。

以色列時報、耶路撒冷郵報等報導，最新的停火協議包括三大階段，第一階段為期40天，將釋放關押在加薩的33名人質，外加以軍撤出加薩部分地區，第二階段為期42天，釋放其餘所有人質，持續加薩停火狀態，第三階段則是42天，雙方交換陣亡人員遺體。

在過去這數小時內，埃及、卡達、以色列、哈瑪斯針對停火協議之中釋放的巴勒斯坦囚犯人數展開討論；根據N12從哈瑪斯消息人士得到的消息，雙方已針對釋放1名人質換取多少名巴勒斯坦囚犯達成妥協。外傳第一階段有望允許巴勒斯坦人重返加薩北部。

哈瑪斯代表團已於4日抵達埃及開羅。外媒Al-Sharq援引哈瑪斯消息表示，根據與埃及、卡達斡旋各方的接觸，哈瑪斯前往開羅完成相關討論。聖城報（Al-Quds）提到，哈瑪斯還得到美國對於永久停火與以軍撤出加薩的保證。另有消息指出，這次的協議包括美方承諾，即以色列不會在加薩南部城市拉法展開軍事行動。