盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個　她警告第3次世界大戰將近

▲盲眼龍婆生前留下的預言持續到5079年。（圖／翻攝維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加儘管在小時候就失去了視力，卻憑藉著腦海中的畫面，預見了許多全球重大事件，生前留下的預言持續到5079年，且支持者認為命中率高達85%。近期再度回顧她的預言，發現她對於2024年的預言已有3項實現，包括英國經濟衰退、極端氣候變化和醫療領域的突破性發展。

巴巴萬加（Baba Vanga）於1911年在保加利亞出生，並在1996年去世，其一生中做出了超過5000個預測，其中許多已經精確地實現。根據她的預言，英國2024年將經歷經濟衰退；事實上，英國的GDP在2024年的3個月內確實急劇下降了0.3%。

另外，她也預測了極端的天氣和自然災害，這些災害可能導致氣候破壞和輻射水平的上升。根據《每日星報》報導，英國近期的極端雷暴和大雨已經引起了當局的警覺，許多居民甚至被半夜的雷聲驚醒。

▲肯亞首都奈洛比（Nairobi）洪水災情。（圖／路透）



肯亞、坦尚尼亞、蒲隆地等東非國家近日受暴雨影響，引發嚴重洪水、土石流災情，肯亞自3月份至今已有188人、90人失蹤，坦尚尼亞則有155人喪命。巴西南部地區近日也因暴風雨而引發洪患和土石流災情，死亡數已攀升至56人，另有67人失蹤。

巴巴萬加還預言2024年醫療領域將有重大突破，可能會找到治療絕症的方法。最近，牛津大學、弗朗西斯‧克里克研究所和倫敦大學學院的研究人員正在共同研發肺癌疫苗LungVax，並已從英國慈善機構募集到170萬英鎊（約台幣6888萬元）進行研發。

此外，巴巴萬加也曾預測過第三次世界大戰即將爆發，今年哈瑪斯和以色列的衝突加劇、烏俄戰爭尚未結束，這一預言在現今動盪的世界局勢下，也確實引發了擔憂。

不過，她也曾錯誤預測歐洲2017年不復存在、虛擬世界取代現實生活、西伯利亞超級病毒爆發、印度會因熱浪造成糧食短缺等，這些情況都沒有發生。