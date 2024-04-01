保加利亞、羅馬尼亞加入申根區　航空海運撤護照檢查關卡

▲從柏林抵達保加利亞首都索亞機場的旅客，收到歐盟和保加利亞國旗。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

保加利亞、羅馬尼亞31日部分加入免簽旅遊申根區，兩國機場已撤除歐盟成員國旅客出入境護照檢查關卡，不過這僅限於航空與海上旅行，陸路目前仍受限制。

綜合《路透社》、《法新社》報導，保加利亞和羅馬尼亞陸上邊境管制仍在，因為奧地利反對給予完整申根區成員資格，擔心解除陸路管制將導致非法移民湧入，還說兩國需要採取更多措施嚴防偷渡客。

不過即使是部分開放，對兩國人民來說仍具有重大象徵意義。從柏林抵達保加利亞首都索亞機場的尤魯科夫（Mincho Yurukov）說，這對保加利亞來說是一項非常美好的成就，「而且，讓我們覺得自己是歐洲人，這很重要，搭飛機也變得舒服多了，沒有檢查關卡。」

保加利亞內政部長史托亞諾瓦（Kalin Stoyanov）告訴記者，保加利亞有望在今年年底成為申根區正式成員，屆時透過公路及鐵路旅行的旅客及貨物的邊境檢查站將會撤除。羅馬尼亞政府也表示，預計今年將完成陸路邊界管制談判。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聲明指出，「我樂見看到（保加利亞和羅馬尼亞）取消內部航空和海上邊境檢查，這對兩國都是巨大的成就，我們正一起為所有公民建設一個更強大、更團結的歐洲。」

保加利亞和羅馬尼亞加入後，申根區（Schengen area）成員國數量來到29個，包括歐盟27國中的25國，以及瑞士、挪威、冰島和奧地利附近內陸小國「列支敦斯登」（Liechtenstein）。