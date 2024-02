教宗換人、哈利將繼位英王？　2024預言「台海戰爭」也被點名

▲許多人推測16世紀法國占星師諾查丹瑪斯預言,哈利(左)會當上英國國王,台海可能會發生戰爭。右圖為示意圖。(翻攝自@sussexroyal IG、中國民國海軍臉書)

被視為「末日先知」的16世紀法國占星師諾查丹瑪斯(Nostradamus),過去因為多次準確預言幾百年後的世界大事如希特勒崛起、甘迺迪遇刺、911恐攻和新冠肺炎等而聞名,在他的預言之書當中,也寫下了許多字句被後人解讀,有人就認為他預言今年會發生教宗換人、哈利繼位當英王,甚至台海戰爭。

根據《紐約郵報》、《經濟時報》報導,諾查丹瑪斯1555年的著作《預言》(Les Propheties)中提到的內容,以及後人對於其文章做出的解讀,2024年仍會發生許多人道主義災難,包括皇室騷亂以及海上戰爭。

哈利當上英國國王?

▲有人認為,查爾斯三世(左)會因卡蜜拉(右)不斷被攻擊而退位。(翻攝自The Royal Family臉書)

諾查丹瑪斯曾在文中提到有關「群島之王」遭強制驅逐,並且被一名「沒有國王印記」的人所取代的字句,部分的人認為這段是在講現在的英王查爾斯三世將被脫離王室的哈利取代,而非外界普遍認為的繼承人威廉王子。有人也推測,查爾斯三世可能會因外界對於他的妻子卡蜜拉的不斷攻擊而退位。

中國發動台海戰爭?

▲許多人認為諾查丹瑪斯預言中國會發起海上戰爭。(示意圖,翻攝自中國海警微博)

諾查丹瑪斯還在《預言》中提及了戰爭與海戰,並稱「紅色對手將因恐懼變得蒼白,導致大海陷入恐懼(Red adversary will become pale with fear, putting the great Ocean in dread.)」。對此許多人就推測,紅色對手指的是有紅色國旗的中國,而海戰則可能是指台海戰爭。

更嚴重的氣候災難?

▲近年極端氣候不斷,諾查丹瑪斯就預言高溫與洪水會持續。(示意圖,pexels提供)

近年來全球高溫與野火災難不斷,諾查丹瑪斯也在《預言》中提到,2024氣候危機可能會變得更加糟糕,大地更加乾燥,還可能會有大洪水與因瘟疫導致的飢荒。

新教皇誕生?

▲教宗方濟各近年屢傳健康問題,外界認為今年可能會出現新教宗。(翻攝自Con El Papa臉書)

諾查丹瑪斯也預測,2024將會有一位非常年長的教宗去世,並出現一位年長的羅馬人接替其位置,此言論被認為是在說現任教宗方濟各(Pope Francis)將出現接任者。事實上,87歲的方濟各一直都被傳有健康問題,甚至因為流感導致肺部和呼吸道疾病,缺席聯合國氣候會議,如今看來此預言似乎與現實情況類似。

儘管諾查丹瑪斯的預言看起來都是壞事居多,但是其對於2023的諸多恐怖預言也有沒有實現,例如第三次世界大戰,且他的預言寫得十分隱晦,都是由後人加以解讀,因此無需太擔心。

