交易商「轉錯帳號」丟21億比特幣　97%資產飛了

▲一名交易商因墜入「地址中毒」騙局，誤將加密貨幣轉入錯誤地址，而蒙受6800萬美元的損失。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

一名加密貨幣交易商最近因「地址中毒」騙局，而損失了6800萬美元（約新台幣21億元）的包裝比特幣（wBTC），導致受害者的加密錢包在Coinbase上的資產共損失約97%。

《商業內幕》引述加密貨幣交易平台Transak指出，「地址中毒」是一種新型網路釣魚攻擊方式。攻擊者會故意生成一個與受害者地址極其相似的假地址，然後向受害者發送少量貨幣，以便假地址可以被加入到受害者的交易歷史紀錄中，這樣受害者下次想要進行交易時，就有可能在未檢查完整地址的情況下，將錢轉入錯誤地址。

最近，區塊鏈安全公司CertiK監測發現，一名加密貨幣交易商最近因掉入「地址中毒」騙局，誤將價值6800萬美元的比特幣轉移到錯誤地址上，導致其帳戶價值只剩160萬美元（約新台幣5168萬元），資產總計損失了約97%。

區塊鏈調查機構 Officer's Notes 表示，wBTC 發行商的程式碼中沒有凍結這些資金的功能，這意味著這些資金很可能永遠遺失。報導稱，竊賊目前已將被盜的比特幣兌換成約2.3萬個以太坊，並將資金轉移到他處。當局暫時還不清楚竊賊計劃如何洗錢，不過他們的行動將受到眾多區塊鏈調查人員的密切監控。

美國聯邦調查局（FBI）的數據顯示，與加密貨幣相關的騙局正呈上升趨勢。去年，與加密貨幣有關的詐欺造成投資者損失了39.4億美元（約新台幣1273億元），佔當年投資騙局損失的三分之一。安全專家和加密交易平台建議，交易者在發送交易前務必要仔細檢查每個地址，並避免從交易歷史中複製地址，以防止「地址中毒」。