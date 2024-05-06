　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

交易商「轉錯帳號」丟21億比特幣　97%資產飛了

▲▼比特幣。（圖／CFP）

▲一名交易商因墜入「地址中毒」騙局，誤將加密貨幣轉入錯誤地址，而蒙受6800萬美元的損失。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

一名加密貨幣交易商最近因「地址中毒」騙局，而損失了6800萬美元（約新台幣21億元）的包裝比特幣（wBTC），導致受害者的加密錢包在Coinbase上的資產共損失約97%。

《商業內幕》引述加密貨幣交易平台Transak指出，「地址中毒」是一種新型網路釣魚攻擊方式。攻擊者會故意生成一個與受害者地址極其相似的假地址，然後向受害者發送少量貨幣，以便假地址可以被加入到受害者的交易歷史紀錄中，這樣受害者下次想要進行交易時，就有可能在未檢查完整地址的情況下，將錢轉入錯誤地址。

最近，區塊鏈安全公司CertiK監測發現，一名加密貨幣交易商最近因掉入「地址中毒」騙局，誤將價值6800萬美元的比特幣轉移到錯誤地址上，導致其帳戶價值只剩160萬美元（約新台幣5168萬元），資產總計損失了約97%。

區塊鏈調查機構 Officer's Notes 表示，wBTC 發行商的程式碼中沒有凍結這些資金的功能，這意味著這些資金很可能永遠遺失。報導稱，竊賊目前已將被盜的比特幣兌換成約2.3萬個以太坊，並將資金轉移到他處。當局暫時還不清楚竊賊計劃如何洗錢，不過他們的行動將受到眾多區塊鏈調查人員的密切監控。

美國聯邦調查局（FBI）的數據顯示，與加密貨幣相關的騙局正呈上升趨勢。去年，與加密貨幣有關的詐欺造成投資者損失了39.4億美元（約新台幣1273億元），佔當年投資騙局損失的三分之一。安全專家和加密交易平台建議，交易者在發送交易前務必要仔細檢查每個地址，並避免從交易歷史中複製地址，以防止「地址中毒」。

ET快訊
27歲女屋主「陳屍上億豪宅」！疑Airbnb私下交易　遭神秘
法說變法會！　股價重挫310元跌停
密集海蟾蜍大軍！　恐怖畫面曝
LIVE／得正小編出包！店長道歉火上加油　神級陪玩「胖貓」遭
證件拿出來！爽玩樂園「只要1元」　限時4天衝了
她「吃素幾10年」罹3期大腸癌！　醫見菜單搖頭了
盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個　她警告第3次世界大戰將
獨／台中網紅咖啡廳爆虐貓！　曾遭評鑑丙等

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉軟體更新出狀況　女駕駛受困「46度高溫車內」40分鐘崩潰

5月嬰遊樂高樂園「心臟驟停」命危　27歲女疏忽照顧被捕

27歲女屋主「陳屍上億豪宅」！疑Airbnb私下交易　遭神秘房客誘殺

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個　她警告第3次世界大戰將近

巴黎郊區連2起槍擊！　不到48小時「3人死亡」多人受傷

男過海關檢查「下體突然詭異蠕動」　機場人員驚：褲子藏一袋蛇

巴拿馬新總統出爐　前安全部長穆里諾奪34%選票獲勝

交易商「轉錯帳號」丟21億比特幣　97%資產飛了

28歲父「帶幼女輕生」全程直播！開車墜河30分鐘　2人命危

習近平訪法！馬克宏籲「調整對中經濟關係」　施壓烏俄戰爭

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

大谷翔平本季第8轟　打破總教練隊史紀錄

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

三重男當警面2度撞人　下車竟扯：我弟弟開的

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

沈建宏澄清前女友指控「約X.買春」　認了酒後一夜情：感情回不去了

五月天「提詞機罷工」阿信即興改歌　見歌迷點歌...狂虧瑪莎「是垃圾！」XD

長頸鹿下顎受傷被整骨　舒服到瞇眼狂蹭治療師

特斯拉軟體更新出狀況　女駕駛受困「46度高溫車內」40分鐘崩潰

5月嬰遊樂高樂園「心臟驟停」命危　27歲女疏忽照顧被捕

27歲女屋主「陳屍上億豪宅」！疑Airbnb私下交易　遭神秘房客誘殺

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個　她警告第3次世界大戰將近

巴黎郊區連2起槍擊！　不到48小時「3人死亡」多人受傷

男過海關檢查「下體突然詭異蠕動」　機場人員驚：褲子藏一袋蛇

巴拿馬新總統出爐　前安全部長穆里諾奪34%選票獲勝

交易商「轉錯帳號」丟21億比特幣　97%資產飛了

28歲父「帶幼女輕生」全程直播！開車墜河30分鐘　2人命危

習近平訪法！馬克宏籲「調整對中經濟關係」　施壓烏俄戰爭

快訊／為三重果菜搬蘆北嗆聲！林淑芬槓黃國昌：圖利三重財團

女力縣市首長拜會證嚴上人　感謝慈濟團隊大愛無私奉獻

賴清德就職演說會講什麼？　五件事值得關注

柯建銘稱「老天有眼發生大地震」　藍委們怒：民進黨應立刻開除

搞砸G7生死戰18分領先　魔術悲情14年未在季後賽首輪出線

台大教授葉丙成任教育部政次　「昔日對手」陳文章：創新獲肯定

今入夜雨襲3地　周三起大降溫3天「探18度」

在苗木之鄉百年國小捐書軒 魏應充要打造宜居鄉鎮

21歲陪玩胖貓輕生「姊痛哭發聲」！12天才撈到遺體　淚控女友血饅頭惡行

腸病毒10年新高！雙北累計260班次停課　單周破1.3萬人急診

國際熱門新聞

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

日本飯店驚　清淨機、電視被客搬走

女陳屍自家2年　法醫：被沙發吸成「木乃伊」

39歲男被診斷出罹「早發性阿茲海默症」

「天降魚雨」滿地逾20公分大活魚！　交通打結

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

研究：「2五官」判斷社經地位準確率近7成

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

以哈互轟釀22死　停火談判瀕臨破局

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

更多熱門

相關新聞

幣安創辦人趙長鵬　被美國檢方求刑36個月

幣安創辦人趙長鵬　被美國檢方求刑36個月

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法，遭檢方求刑36個月，聯邦地區法院將於4月30日宣判。

比特幣帶旺IC設計股創意　美系外資喊目標價1600元

比特幣帶旺IC設計股創意　美系外資喊目標價1600元

FTX創辦人7罪名「重判25年」

FTX創辦人7罪名「重判25年」

補教名人在日被捕　涉加密貨幣洗錢詐欺

補教名人在日被捕　涉加密貨幣洗錢詐欺

比特幣衝破7.2萬美元新高！　「3千萬錢包」每天增1500個

比特幣衝破7.2萬美元新高！　「3千萬錢包」每天增1500個

關鍵字：

加密貨幣地址中毒

讀者迴響

熱門新聞

「胖貓」遭榨乾輕生亡　女友現身道歉

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

Energy簽唱會簽11hrs到凌晨「柯佳嬿急PO網尋夫」！

學長單身26年「一進台積電閃婚」！老婆超正

「改戴傳統錶」人變多了　一票人點頭：不實用

謝京穎衝上台給Energy簽名！「老公書偉沒認出她」

茵聲「信用不良」卡片全被停

厚衣先別收！　「低溫跌1字頭」濕冷時間曝

得正小編「體育生宵夜文」挨轟！店長道歉

裝潢行前員工討薪水　遭老闆刺殺命危

小朋友寫「估計」被批別用中國用語！全場傻

已婚名醫副院長遭爆養小三　喊有「特殊體質」不准她分手

林芯儀體脂降到15「驚人體態曝光」！

更多

最夯影音

更多

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

大谷翔平本季第8轟　打破總教練隊史紀錄

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面