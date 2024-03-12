比特幣衝破7.2萬美元新高！　「3千萬錢包」每天增1500個

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

比特幣衝破7.2萬美元刷新歷史紀錄，據加密分析公司 Kaiko Research 稱，比特幣破紀錄的上漲似乎每天都會創造約 1500 個新的「百萬美元錢包」（約台幣3140萬元），並向2000個邁進。

Kaiko Research於3月11日發布報告指出，今年1月，每日新增百萬美元比特幣錢包數量仍處於少於 500 個的低點，但今年來，百萬美元錢包單日數量增加最多的一天是3月1日，為1,691個錢包，已接近 2000 個大關。

至台北時間上午9點半資料顯示，比特幣報價已來到7.24萬美元，漲逾6%，過去24小時報價最高來到72886.14美元，持續刷新歷史新高。

《彭博社》報導，錢包（wallets）是比特幣區塊鏈上的數位位址，用戶可以在其中儲存加密貨幣。由於網路是公共的並且不受任何中心化中介機構控制，因此可以存取錢包持有的代幣數量等數據。然而，這些地址是匿名的，因此很難區分它們是由個人還是實體控制。

受到美國政府開放現貨比特幣ETF、聯準會（Fed）降息市場資金從美元退到其他替代商品上等因素影響，比特幣價格勁揚，今年以來已飆漲70%。

