手機露餡！公開求婚現場「驚覺男友出軌」　正宮當場崩潰

▲ 男友事先準備好浪漫求婚驚喜，女子卻驚覺他偷吃。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子和男友到遊樂園約會，才發現男友精心安排求婚驚喜，女子卻在過程中親眼目睹男友手機跳出小三的訊息，這才驚覺男友在他們交往期間都在和小三亂搞，令她當場崩潰。

根據《鏡報》，女網友蒂芬妮（Tiffany Lyn）在TikTok分享這段經歷，當時她男友難得主動邀她去佛州奧蘭多的遊樂園，令她滿心期待。抵達樂園後男友自願參加園方舉辦的一項活動，還將自己的手機交給蒂芬妮，要蒂芬妮拍下他的表現。

蒂芬妮滿心歡喜地拍攝男友參賽過程，且男友最終贏得比賽，令她相當開心，但就在男友接受現場遊客的歡呼，當眾掏出鑽戒向她求婚時，她卻看見男友的手機不斷跳出小三的訊息。

蒂芬妮從訊息中得知，男友在他們交往期間持續出軌，但在準備求婚期間和對方分手，因此對方氣得傳訊息給他，沒想到剛好選在男友求婚當下，且他的手機還在蒂芬妮手中。

突如其來的真相令蒂芬妮難以接受、感到噁心，在眾多遊客因男友的公開求婚激動鼓掌時，仍在努力消化他外遇的事實。後來兩人移動到活動場地之外，男友再度向她求婚，她趕緊將男友拉到沒有人的餐廳，揭穿他的偷吃行徑。

男友見狀完全沒有試圖否認，而是掰了一連串藉口，不斷道歉安撫，令她十分傻眼。她沒有接受男友的結婚，不過繼續和對方交往幾個月後才分手。

蒂芬妮事後在TikTok向粉絲說明，前男友和她分手後很快就結婚，但一年後就恢復單身；而她認為對出軌的前任最好的報復就是過得幸福，目前也和新的對象維持一段「甜蜜關係」，粉絲對此都紛紛表示支持。