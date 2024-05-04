女喝到斷片全裸醒來　「身邊躺已婚表哥」驚覺亂倫！表嫂在家乾等

▲ 女子醒來才發現和表哥發生關係。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子和已婚的表哥出門喝酒狂歡，不小心喝到斷片，隔天和表哥在同一張床上醒來時全身赤裸，才驚覺和他發生關係，令女子不知所措，只好上網求助。

《鏡報》報導，這名27歲女網友在Reddit發文說明，她小時候因父親的軍人身分經常搬家，和表哥詹姆斯（James）並不熟，後來剛好和詹姆斯在同個州工作，阿姨便要詹姆斯和妻子安妮（Anne）帶她到處走走。

她和安妮相處愉快，晚餐後經常和夫妻倆去喝酒，兩人總是要她留下來過夜，避免讓她深夜獨自開車回家。她也因此養成習慣，每隔幾周就會和詹姆斯、安妮見面，但因安妮有舊傷，有時會身體不適，這時他們要不是待在家裡陪她，就是詹姆斯和她單獨出門。

事發當天他們打算三個人一起去夜店跳舞，但安妮狀況糟到無法出門，還是堅持她應該和詹姆斯一起去。於是女子便和詹姆斯單獨上夜店，跳舞跳累了又到附近一家酒吧續攤，一路喝到酒吧關門，但兩人都無法開車，只好叫車到附近飯店開房間。

當時兩人走路都已經歪七扭八，女子一進房間就斷片，隔天醒來頭痛欲裂，發現詹姆斯就睡在她身邊，才驚覺大事不妙，「一開始我真的不太記得，但當你在一個人身邊全裸醒來，且某些部位很痛，你就會知道發生了什麼事。」

詹姆斯醒來後承認和她發生關係，令她當場爆哭，詹姆斯也向她道歉，稱他應該負起責任，因為他年紀比她大，應該知道不該喝得這麼醉，也承諾會告訴安妮真相，並代替她向安妮道歉。

隔天她收到安妮的訊息，表示想和她談談，「但不是現在」，並要求她暫時不要聯絡詹姆斯。她回訊息時再度道歉，並答應在她同意前不會聯絡他們。

後來女子逐漸回想起事發當晚，她和詹姆斯確實發生關係，令她感到噁心又愧疚，不知該如何處理，只好上網求助。網友對此留言表示，「不要聯絡他們，傷害是你們兩個造成的。（安妮）真是可憐的女孩，她這麼信任你們」、「妳的行為傷害一個好女孩」、「如果我是妳，我這輩子不會再碰一滴酒」。