加薩50歲名醫「死在以色列獄中」關押4個月驟逝　家屬未見屍體

▲加薩著名醫師布爾什(Adnan Al-Bursh)被關押在以色列監獄4個多月後死亡。(圖/翻攝自X/巴勒斯坦駐德大使Laith Arafeh)

記者張寧倢/綜合外電報導

以色列與哈瑪斯在加薩走廊交火7個月,據加薩衛生部說法,當地迄今已有3萬4600多人喪命。致力於協助被囚巴勒斯坦人的組織「巴勒斯坦囚犯協會」表示,加薩一位知名的骨外科醫生去年底被以軍帶走,今年4月他在以色列獄中身亡,遺體卻遲遲未被交還。

根據CNN報導,巴勒斯坦囚犯協會與巴勒斯坦被拘留者事務委員會2日發表聯合聲明指,加薩市希法醫院(Al-Shifa hospital)骨科主任、50歲骨外科醫師布爾什(Adnan Al-Bursh)去年12月14日與另外10位醫務人員在加薩北部奧達醫院(Al-Awda Hospital)被以色列士兵拘捕,4個多月後死於以色列獄中。

囚犯協會將他的死亡歸咎於以色列,並認為這是以國對加薩醫生與醫療體系進行「系統性攻擊」的過程之一。據BBC報導,這份聲明甚至直呼布爾什醫生的死亡是一場「暗殺」,他的遺體至今仍被以色列扣押。

另據以色列時報報導,以色列國防軍一名發言人表示,監獄部門證實布爾什已於4月19日死亡,並稱他是因國家安全原因被關押在奧弗監獄(Ofer prison)。但以色列國防軍目前沒有提供更多資訊。

布爾什的姪子穆罕默德(Mohammad Al-Bursh)於2日下午1時左右,透過巴勒斯坦囚犯協會得知叔叔的死訊。穆罕默德向CNN表示,他不知道如何告訴家人,這項消息令人震驚且痛苦。

Dr Adnan Al-Bursh was assassinated by the Zionist junta occupying Palestine. @DrBursh. pic.twitter.com/AkmXidrTNa