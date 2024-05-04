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加薩50歲名醫「死在以色列獄中」關押4個月驟逝　家屬未見屍體

▲▼加薩市希法醫院（Al-Shifa hospital）骨科主任醫師布爾什（Adnan Al-Bursh）在以色列監獄關押4個多月後死亡。（圖／翻攝自X／巴勒斯坦駐德國大使Laith Arafeh）

▲加薩著名醫師布爾什（Adnan Al-Bursh）被關押在以色列監獄4個多月後死亡。（圖／翻攝自X／巴勒斯坦駐德大使Laith Arafeh）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯在加薩走廊交火7個月，據加薩衛生部說法，當地迄今已有3萬4600多人喪命。致力於協助被囚巴勒斯坦人的組織「巴勒斯坦囚犯協會」表示，加薩一位知名的骨外科醫生去年底被以軍帶走，今年4月他在以色列獄中身亡，遺體卻遲遲未被交還。

根據CNN報導，巴勒斯坦囚犯協會與巴勒斯坦被拘留者事務委員會2日發表聯合聲明指，加薩市希法醫院（Al-Shifa hospital）骨科主任、50歲骨外科醫師布爾什（Adnan Al-Bursh）去年12月14日與另外10位醫務人員在加薩北部奧達醫院（Al-Awda Hospital）被以色列士兵拘捕，4個多月後死於以色列獄中。

囚犯協會將他的死亡歸咎於以色列，並認為這是以國對加薩醫生與醫療體系進行「系統性攻擊」的過程之一。據BBC報導，這份聲明甚至直呼布爾什醫生的死亡是一場「暗殺」，他的遺體至今仍被以色列扣押。

另據以色列時報報導，以色列國防軍一名發言人表示，監獄部門證實布爾什已於4月19日死亡，並稱他是因國家安全原因被關押在奧弗監獄（Ofer prison）。但以色列國防軍目前沒有提供更多資訊。

布爾什的姪子穆罕默德（Mohammad Al-Bursh）於2日下午1時左右，透過巴勒斯坦囚犯協會得知叔叔的死訊。穆罕默德向CNN表示，他不知道如何告訴家人，這項消息令人震驚且痛苦。

穆罕默德還表示，從去年10月開始叔叔每一刻都在希法醫院救治傷患，大概2周後才見到妻子，以色列軍隊首次進入希法醫院時告訴所有醫護人員若不離開醫院往南部遷移，就等著被逮捕。以色列方面宣稱，哈瑪斯恐怖分子利用希法醫院與地道作為掩護，重新集結整備。

他說，叔叔最初離開醫院，暫時往南走，等到情況安全後又回到加薩北部的幾家醫院，原本可以到賈巴利亞難民營避難，但布爾什決定留在醫院繼續救人，直到被捕。

巴勒斯坦當局的加薩衛生部聲明指出，布爾什的死訊獲得證實後，自去年10月7日以來，被以色列殺害的醫療部門工作人員累計增至496人，另有1500名醫務人員受傷，309人被捕。

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