加薩戰火毀8萬棟房屋　聯合國：重建恐需80年「成本達400億美元」

▲ 加薩戰火進7個月來約8萬棟房屋被毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩戰火延燒近7個月，聯合國專家推估，欲重建所有軍事行動中被毀的8萬棟房屋恐怕耗費80年，但恐怕整體重建成本將高達400億美元（約新台幣1.3兆）。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，造成約1200人死亡，並挾持約250名人質；另據哈瑪斯控制的加薩衛生部，以色列進攻加薩以來造成逾3.45萬人死亡，多數為婦女及兒童。

綜合《衛報》及《路透》，聯合國開發計劃署（UN Development Programme）2日發表評估報告指出，欲重建加薩被毀房屋至少需等到2040年，甚至可能拖上數十年。

巴勒斯坦統計顯示，加薩至今約有8萬棟房屋被毀。一份建築評估報告顯示，運送建材的速度最快可達2021年上一次加薩危機的5倍，重建工作可在2040年以前完成。但聯合國評估指出，若依照過去加薩衝突後的重建速度，此次重建所有完全被毀的住房約需80年時間。

這份報告還提到，以哈衝突可能使加薩衛生、教育及財富水準倒退至1980年，近44年來的發展付諸流水；若戰爭持續9個月，加薩貧困人口將自去年底的38.8%增至60.7%，使很大一部分中產階級落至貧窮線以下。