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連體嬰姊妹花「共用陰道」但性向不同　想愛愛怎辦？她們有共識

▲女雙胞胎、女連體嬰。（示意圖／達志影像）

▲連體嬰姊妹因性向不同引起討論。（示意圖，非當事人／達志影像）

記者曾羿翔／綜合外電

19歲連體嬰姊妹米亞（Mia）與莉亞（Lia）近日在網路上掀起討論，她們共用一個陰道，但由於雙方性向不同，因此對於性行為有所體悟並且已經達到共識。

根據《鏡報》報導，這對連體嬰姊妹因為隱私所以決定使用假名Mia與Lia，針對各自的性向不同，近日也決定公開分享她們的故事，在論壇Reddit上針對性生活問題一一向網友解答，也透露了一些私密細節。

米亞與莉亞指出，「我們是連接在腹部的，所以有兩個不同的大腦、心臟、肝臟以及胃，下面的腸道，膀胱以及生殖系統則是兩人共有，當然包括同一個陰道！」米亞也表示，她自己是同性戀，莉亞則是異性戀，「我交過一個女朋友，不過上大學時我們分手了，而莉亞在我們青少年時期有一個遠距離男友。」

其中一名網友提問姊妹花多久會自慰一次，她們迅速回答，「過去我們有自慰過，但都同意不再這樣做，因為對我們來說太不舒服了。」另一位網友則問姐妹花自慰是否感覺像「近親性愛」，米亞與莉亞對此承認，當時自慰的感覺讓她們覺得困擾，但不覺得是近親性愛。

報導也指出，儘管擁有各自的性取向，米亞與莉亞早已決定未來都要避免性行為，她們分享了各自界限，「雖然我們都會有性慾且都會感到興奮，但性行為對我們來說都會非常不舒服，且如果我們懷孕了，有很大的機會會死亡，風險太大了。」

米亞與莉亞還說，她們仍會與各自的伴侶接吻、擁抱以及依偎，但其他的連體嬰可能就不同了，「所以找到適合自己的模式才是最好的」。

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