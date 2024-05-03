另類活春宮！非洲獅子「野外車震」　南非遊客嗨翻狂拍

記者吳美依／綜合報導

南非一群觀光客乘坐吉普車，出發觀賞野生動物，孰料一對恩愛的獅子竟然爬上車頂，當場開始交配，眾人目睹這一幕珍貴畫面，全都興奮地拿出攝影機狂拍。

影片中，雄獅爬到車頂的母獅身上，立刻開始交配，只見牠試圖咬住對方的脖子與耳朵，還發出低聲吼叫，激烈程度讓整輛車都在狂晃，但在完事之後，母獅立刻往旁邊倒下，看起來相當疲憊。

吉普車不得不停下來，駕駛似乎已經司空見慣，面無表情等待一切結束。不過，觀光客們卻非常興奮，紛紛拿出手機與相機，捕捉「野生活春宮」的畫面，英國媒體《每日郵報》還開玩笑說，「遊客似乎比母獅更驚豔」。

這段有趣影片在網路上引起熱烈討論，網友們紛紛留言，「最貼近的野生動物觀賞體驗」、「他們的票價值得了」、「司機簡直受夠了」、「或許在車上比較浪漫」、「如果東西滴到遊客身上怎麼辦？」還有人替公獅配上對白，「親愛的，讓這些人類看看我們是怎麼做的。」