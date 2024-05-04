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凱特抗癌　設計師密友心碎曝：她和威廉「正活在地獄之中」

威廉王子與凱特王妃過去時常一起出席公務，自從凱特王妃罹癌後，夫妻同框的畫面就很難再見。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲威廉王子與凱特王妃過去時常一起出席公務，自從凱特王妃罹癌後，夫妻同框的畫面就很難再見。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月透過影片向大眾宣布罹癌消息，目前她努力接受治療，並感謝丈夫威廉王子（Prince William）陪伴，對她而言是莫大的慰藉。不過，凱特王妃的設計師密友心碎透露，威廉夫婦「正活在地獄之中」，希望他們能挺過來。

威廉王子與凱特王妃育有3名子女——10歲的喬治王子（Prince George）、9歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和6歲的路易王子（Prince Louis）。根據英國《每日電訊報》報導，長期為3個孩子打理服裝的西班牙設計師阿瑪婭亞列塔（Amaia Arrieta）受訪時談到威廉夫婦表示：「我現在心都碎了！」她痛心說：「我認為他們正活在地獄之中，希望他們能挺過來，這真的是非常私人的事情。」

亞列塔與凱特王妃頗有交情，擁有自己的設計品牌Amaia London，自2014年還是1歲的喬治王子穿上她設計的短褲亮相於耶誕節卡片後，她就一直為威廉夫婦的3個寶貝設計服裝。通常亞列塔會與孩子們的保姆瑪麗亞波拉羅（Maria Borrallo）合作，協助他們出席重大場合，例如尤金尼公主2018年的婚禮、生日照、耶誕節禮拜等。

亞列塔表示，為喬治、夏綠蒂、路易服務「通常在非常緊迫的期限」，她願意為孩子們做任何事，最終他們的造型看起來總是很棒。她也驕傲說：「為王室成員打理服裝讓我感到相當自豪，我真的很看重他們的服裝儀容。」

事實上，凱特王妃1月接受腹部手術後，她與3個孩子幾乎未再公開亮相，直到3月她發影片宣布罹癌，除了透露已經接受治療，也希望外界給予家人隱私，並稱在抗癌過程中，有威廉陪在身邊是莫大的慰藉。

而上月30日威廉王子到紐卡索出席公務時，有民眾問起凱特王妃和3個孩子的狀況，當時威廉回應：「我們都很好，謝謝你。」白金漢宮早前則透露，凱特王妃要等到健康檢查許可，才會回歸王室公職。


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