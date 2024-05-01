　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日幣大貶！外國客「撒錢掃貨」　一口氣買15件和服

東京淺草寺雷門。（圖／ETtoday資料照）

▲日圓大貶，吸引各國觀光客赴日旅遊。圖為東京淺草寺雷門。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

由於日圓貶值，湧入日本的外國遊客數量創歷史新高，許多人花錢毫不手軟，不只大肆添購和服與刀具，更盡情享用豐盛大餐。

法新社報導，36歲的法國遊客列李佛瑞（Katia Lelievre）在以佛教寺廟和紀念品商店而聞名的東京淺草笑著說：「我買了3雙鞋，這不是我通常會做的事情。」

她告訴法新社，日本像是Converse、耐吉（Nike）和阿迪達斯（Adidas）等品牌，雖然歐洲也有，但由於匯率的原因，「真的很值得」購買。

來自義大利、31歲的史塔比（Dominique Stabile）告訴法新社：「食物真的很便宜。（我花了很多錢）尤其是在食物上。我吃遍所有想嘗試的食物。」

當地商家也從中受益。一家販售傳統日本二手貨的商店工作人員說：「很多人都會計算價錢，當換算成自己國家的金額時，他們會說：『哇，我也要買這個』。昨天有人一口氣買了15件和服。」

一家販售刀具商店的工作人員說：「由於日圓貶值，即使價格上漲，外國顧客仍大量購買手工刀具。」

外國觀光客人數於3月首次超過300萬，比2019年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業之前增加11.6%。與去年同期相比，今年頭3個月人均支出激增52%。

匯率波動就是主要原因。2019年，美元兌日圓匯率為112日圓，5月1日匯率則來到158日圓，創34年來新低，4月29日一度觸及160日圓。

若以日本吃一碗拉麵價格約1000日圓換算，2019年約為8.90美元（新台幣290元），現在則是6.30美元（新台幣205元）。

在東京，要價70萬日圓的高級手表或手提包，現在換算成美金售價為4430美元，較5年前的6250美元降價許多。旅客付款時出示護照，許多商店還可以再扣除10%消費稅。

根據日本觀光廳，人均消費最多的是澳洲人，其次是英國和西班牙旅客。

 
ET快訊
今年要繳稅「近20萬」她樂喊欣慰！一票QQ了：還被退8千
Lisa依舊熱戀ING！　「巴黎甜蜜約會現場」曝光
皇池溫泉爆偷拍！取消24hrs營業　網友：不敢再去
柯震東親許瑋甯「快扭傷」　自爆身高網大驚：看不出來！
繳稅對象範圍將擴大！明通過《所得稅法》修正草案
《不夠善良》心經抄寫字太漂亮！導演解答是「她」寫的
藍波老師曬愛女工作照！　吸2萬人朝聖搶認岳父

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃石公園上演「醉後大丈夫」　男狂踹野牛被撞傷！悽慘結局曝光

鼓舞士氣！俄動物園「送2隻孔雀」到前線　俄兵吐露：有助心靈平靜

UCLA以巴支持者爆激烈衝突！大批警力進入校園　現場畫面曝

日幣大貶！外國客「撒錢掃貨」　一口氣買15件和服

英男酒駕加毒駕！竟返回現場「阻止路人做CPR」　被撞少年慘送命

友騎水上摩托車耍帥！　27歲芭蕾舞者玩水遭狠撞「輾過慘死」

疑老員工偷吃老闆娘！泰80歲老翁槍殺「小王」　子彈貫穿心臟

下調10歲！　美專家：女性2年1次乳癌篩檢「40歲就該開始」

櫻花妹住青旅「背後有呼吸聲」！驚見身後躺半裸男　下秒遭摀嘴

小三闖家狠巴正宮！泰高官慘遭調職　網驚揭：其實是小王

爸罵完弟反遭姊霸氣回嗆　全程插腰狂唸氣到不行XD

前海龍蛙兵轉戰男優「真槍實戰2小時」　身分惹議回擊「是我應得的榮譽」

開保時捷純電車被罵「很吵」　引擎蓋一掀...阿伯秒閉嘴

視障者聽導航誤闖內車道 暖司機急停車引導過馬路

TWICE志效預告神似「子瑜道歉片」　粉絲怒圍剿：能不能尊重？

麻豆文衡殿湧上萬隻蜜蜂　10分鐘飛離香爐爬行留字

春風台中出車禍！ 開黃色喜美追撞機車

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

韓國電音和尚拿木魚打節奏　雙手合十喊：佛祖hands up

日本嬰兒「哭哭相撲」登場　先哭先贏場面又萌又逗趣

黃石公園上演「醉後大丈夫」　男狂踹野牛被撞傷！悽慘結局曝光

鼓舞士氣！俄動物園「送2隻孔雀」到前線　俄兵吐露：有助心靈平靜

UCLA以巴支持者爆激烈衝突！大批警力進入校園　現場畫面曝

日幣大貶！外國客「撒錢掃貨」　一口氣買15件和服

英男酒駕加毒駕！竟返回現場「阻止路人做CPR」　被撞少年慘送命

友騎水上摩托車耍帥！　27歲芭蕾舞者玩水遭狠撞「輾過慘死」

疑老員工偷吃老闆娘！泰80歲老翁槍殺「小王」　子彈貫穿心臟

下調10歲！　美專家：女性2年1次乳癌篩檢「40歲就該開始」

櫻花妹住青旅「背後有呼吸聲」！驚見身後躺半裸男　下秒遭摀嘴

小三闖家狠巴正宮！泰高官慘遭調職　網驚揭：其實是小王

許維恩10月大女兒「誤食別針」　急診醫揭：3物品最常誤吞

赴陸團禁令何時能解除？　洪孟楷批：研議再研議想擺爛就直說

中職公布4月MVP　統一獅林安可、勝騎士包辦

救援準備不能等！北市搜救犬不足　王欣儀：應動二備金即刻擴編

Lisa、LVMH三公子依舊熱戀ING！　「巴黎甜蜜約會現場」曝光

黃國昌爆蔡英文跟柯文哲喬NCC委員　總統府：他沒與會言論非事實

雲豹攜手台啤舉辦主題日！季後賽首輪「只差一冠！」

「這是貓咪？」女學生巧遇蓬鬆飛耳汪愣住　可愛對話笑翻萬人

兒少性剝削條例修正草案初審　朝野共識「業者拒巡查有罰鍰」

行政院明提追加預算　撥補台電1000億止虧減負擔

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

美流浪漢殺人「吃掉他的臉」　吞下眼睛耳朵

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

防暴警爬雲梯進哥大　學生被反手上拷帶走

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

妻子懷疑丈夫出軌「偷看他手機」　真相更崩潰

美股狂洩血洗570點　創今年單月最差

打AZ疫苗患永久腦損傷　51患者求償40億

美26歲教會女性侵少年：只用嘴仍可保持純潔

幣安趙長鵬認洗錢罪　在美判刑4個月

菲律賓水壩熱到快乾了　300年小鎮重見天日

住友化學：全球裁員4000人　淨虧損647億！

機車騎士公路上遇「空降橫禍」！　遭飛機撞飛

公車司機路邊打野戰！女伴「跪地吞吐」

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

更多熱門

相關新聞

櫻花妹住青旅「背後有呼吸聲」！轉頭驚見躺半裸男

櫻花妹住青旅「背後有呼吸聲」！轉頭驚見躺半裸男

日本一名29歲女子4月入住福岡縣某間青年旅館，然而當晚她睡著後，卻突然感覺背後有人呼吸，睜開眼睛後，才發現身後躺了一名上半身赤裸的不明男子，驚恐的她更是當場遭對方摀住嘴巴，不讓她求救。警方循線調查後，終於鎖定一名無業的19歲男子，並將他逮捕。

南韓情報機構示警：北韓恐模仿哈瑪斯入侵

南韓情報機構示警：北韓恐模仿哈瑪斯入侵

狂！日3農學生在家種大麻「自產自吸」

狂！日3農學生在家種大麻「自產自吸」

惡質男照服員猥褻病患！趁熟睡搓揉下體

惡質男照服員猥褻病患！趁熟睡搓揉下體

日本新幹線座椅有「神秘突起物」　真實功能曝光

日本新幹線座椅有「神秘突起物」　真實功能曝光

關鍵字：

日圓貶值日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

前海龍蛙兵激戰對象是她！

台北上空驚見「詭異巨大紅點」

雨最猛時刻要來了！鋒面雨明灌全台　高溫崩跌10度　

Keanna遭謝和弦爆奇妙性癖！「SWAG捧重金求合作」

18位藍委連署廢一例一休！　轟「台灣工時排名世界第6是恥辱」

許維恩10月大女兒「誤食別針」吐血絲！崩潰搶救忒忒送醫

少女和美國醫生「法國激戰拍性愛片」挨告

快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

小貓送收容所　他開箱發現不是貓

即／施明德今晨火化！2女兒發聲

只有今天！7-11美式「買7送7」爽喝

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

即／高雄砂石車撞人！1人斷肢重傷送醫

陶晶瑩發聲揭「子瑜8年委屈」：怎被這樣對待！

快訊／貴婦奈奈最新近況曝光！男友爸媽主動歸案將返台

更多

最夯影音

更多

爸罵完弟反遭姊霸氣回嗆　全程插腰狂唸氣到不行XD

前海龍蛙兵轉戰男優「真槍實戰2小時」　身分惹議回擊「是我應得的榮譽」

開保時捷純電車被罵「很吵」　引擎蓋一掀...阿伯秒閉嘴

視障者聽導航誤闖內車道 暖司機急停車引導過馬路

TWICE志效預告神似「子瑜道歉片」　粉絲怒圍剿：能不能尊重？

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面