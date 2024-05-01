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到底做啥用？　日本新幹線座椅上「神秘突起物」真實功能曝光

到底做啥用的？　日本新幹線座椅上「神秘突起物」真實功能曝光

▲ 新幹線椅背上的突起物有許多用途。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

有搭乘過日本新幹線的民眾都知道，在新幹線的椅背頂端有個圓球狀的突起物，雖然這個裝置時常被民眾用來掛一些包包、衣服，但在日本JR實際解釋後，才知道這個「神秘突起物」的用途並非如此。

根據日本媒體《J-cast》報導指出，有日本網友在社群網站X上發文詢問，表示每次搭乘新幹線的時候，都很好奇椅子上方那個神祕的突起物的用途，該名網友解釋，這裝置看起來不像是掛東西的掛勾，但如果拿來當作扶手的話，又很容易造成椅子晃動，造成椅子上乘客的不適，因此發文詢問該項裝置的用途。

貼文曝光後，就有不少網友留言表示，「當乘客過多的時候，是站著乘客使用的扶手？」、「我以為是用於清潔工作，但看來不是」、「我一直以為是用來掛西裝的」、「是給走路的人用的嗎」、「我感覺是在移動中發生大幅搖晃時，讓站立乘客抓住的」、「站起來時會抓這個」、「也可以掛行李袋」。

後續媒體針對此事詢問JR東海線的發言人，JR東海線的發言人表示，這個「神秘突起物」的真實用途就是「扶手」，主要是方便乘客如果要在高速移動的車廂中進行走動時，可以握住這個扶手來穩定自己的重心，當然也可以給予立位乘客當作扶手所使用。

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