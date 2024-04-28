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連續性侵8女13年！當成商品「隨意虐待、交易」　24男被重判346年

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲英國有24名男子對8女連續性侵、虐待13年，而被判入獄346年。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國警方發現，西約克郡（West Yorkshire）有8名年輕女孩被捲入至少一宗性侵案，並慘遭性侵、虐待長達13年，而將24名「極端可惡」的性侵犯送入監獄346年。

據《每日郵報》報導，西約克郡警方在2012年展開「Tourway行動」，在北柯克里斯（North Kirklees）發現當地有8名年輕女孩在1999年至2012年間，多次遭受性侵、性虐待，以及人口販運。警方調查後捕獲4名涉案的男子，而他們4人隨後也被判處20年以上的監禁。

2015年，警方展開進一步調查後，發現這起案件背後其實有更多嫌犯，並在擴大調查範圍後，於2018年11月在西約克郡逮捕了共20名男子，並於2020年12月之前對24人提出告訴。

▲▼英國24名虐待和性侵8名年輕女子的性侵犯共被判處監禁346年。（圖／翻攝自西約克郡警局）

▲這24名性侵犯共被判處監禁346年。（圖／翻攝自西約克郡警局）

里茲刑事法院在2022年至2024年間進行了5次審判後，決定將24名嫌犯全數送入監獄，並判處他們共346年的有期徒刑。警方今年4月27日證實，法院已對最後7名男子進行判決。

柯克里斯警局偵探總督察科茨（Oliver Coates）也讚揚那些站出來舉發犯案男子的受害女性，「她們勇敢站出來指認那些虐待她們的人，讓警方得以迅速對這些『極端可惡』的人採取行動。」

他進一步描述，「在過去2年裡，陪審團聽到了這些嫌犯令人難以置信的無情、有辱人格的罪行，其中還有人自己就犯下了14宗性侵罪。這些嫌犯將年輕的受害者視為商品，可以隨意地虐待和交易，他們的惡行駭人聽聞，規模更是前所未見。」

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