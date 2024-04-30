▲南韓男子明知女友懷孕，在爭吵中仍狠心勒斃女友，造成一屍兩命的悲劇。（示意圖，非文中當事人／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名20多歲的黑社會幫派成員，與懷孕的女友發生爭執，一氣之下竟然將對方掐死，造成一屍兩命的悲劇，事後還將她的屍體遺棄在偏僻山區。男子不服一審判決選擇上訴後，又在二審中被判處30年監禁的重刑，還得再穿戴電子監控裝置20年。男子在法庭上陳述，自己是真心喜歡過女友並對犯行感到後悔。

根據韓媒News1報導，水原高等法院第2-2刑事庭29日針對因殺人、棄屍、盜竊等罪名被起訴的被告進行審判，法官認為儘管被告正在接受精神科治療，犯案後試圖輕生且對罪行感到後悔，但殺人是無法挽回的重大犯罪，加上被告知情受害人懷孕，因此二審仍裁定維持一審宣判的30年有期徒刑。

報導指出，被告於2023年4月11日凌晨1時許在南韓京畿道華城市一家餐廳與女友吃完飯後，在車內發生爭執，隨後將女友勒斃，並棄屍於水原市某水庫附近的山區。

被告殺害女友後，解開了女友手機的密碼，並向自己的銀行帳戶匯款10萬韓元（約新台幣2350元）。被告犯案後前往水原市一家汽車旅館用手機向父親發送訊息後試圖輕生，當晚8時40分許被警方發現沒有意識，不過最終搶救生還。

被告當天在法庭上作最後陳述時哽咽地說，雖然犯了重罪，但自己是真心喜歡過受害人，對那天所做的事已經在深刻反省，為了彌補受害人的人生，未來會一心向善地生活，「我真心地感到愧歉。」

據悉，被告曾經是幫派份子，除了殺人罪之外，還涉及竊盜未遂、暴力、侵入建築物竊盜、違反道路交通法等遭到起訴，這些罪嫌也與二審合併宣判。另外，由於法官認為被告有再犯之可能，因此還命令被告須穿戴電子監控裝置20年。

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