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美50歲婦想要孩子！竟「剖開19歲少女孕肚」強奪男嬰　判關50年

▲▼孕婦,懷孕,生產,分娩。（圖／CFP）

▲美國一名女子誘騙年輕孕婦到家中，將人殘忍殺害後剖腹奪嬰。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國芝加哥一名51歲女子坦承謀殺19歲的懷孕少女，將對方勒斃後殘忍剖腹，企圖將男嬰冒充為自己的孩子，案件經過5年漫長的審理，她如今被法院判處50年有期徒刑。

據紐約時報報導，51歲的菲格羅亞（Clarisa Figueroa）曾於2018年痛失20歲的兒子，儘管她做過輸卵管結紮手術，同年12月她卻開始假裝自己懷孕，並在2019年3月加入臉書上一個孕婦媽媽社團，認識了即將在5月待產的19歲少女孕婦瑪蓮（Marlen Ochoa-Lopez）。

菲格羅亞以免費提供嬰兒服裝為藉口，誘使瑪蓮拜訪她家，並於2019年4月23日實施殺人奪嬰計畫。菲格羅亞在客廳用電線勒斃瑪蓮，她的24歲女兒德蕾西（Desiree）在過程中也協助制伏，兩人隨後將瑪蓮剖腹，取出胎兒，然後撥打911報案宣稱菲格羅亞產下一名男嬰，但孩子沒有呼吸。

醫護人員發現，菲格羅亞並沒有分娩的跡象，懷疑事情有些不對勁。菲格羅亞後續還在眾籌網站發起募款活動，宣稱嬰兒處於命危，欺騙網友捐錢。同一時間，調查瑪蓮失蹤的警方人馬終於在當年5月14日對菲格羅亞的住處展開搜索，並在她家中找到瑪蓮已經腐爛的屍體。

警方立刻將菲格羅亞、女兒德蕾西與女兒的男友逮捕，DNA檢驗證實男嬰的父母是瑪蓮與她的丈夫洛佩茲（Yovanny Lopez）。據美聯社報導，男嬰在事發幾個月後不幸死亡。

事隔5年，菲格羅亞的案件終於正式宣判，她將在伊利諾州一所監獄服長達50年刑期。孩子的爸爸洛佩茲16日表示，「回想起我年幼的兒子在我懷裡嚥下最後一口氣，感覺非常痛苦。」此前，德蕾西已於今年1月被判刑30年。

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