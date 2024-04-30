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悶死失智妻主張「安樂死」！93歲翁剩半年壽命　謀殺罪判關9年

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 莫利和吉恩結縭69年，在外人眼中是一對恩愛夫妻。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一對9旬夫妻久病纏身，丈夫去年親手殺害妻子後企圖輕生，事後主張自己將她「安樂死」，仍被裁定謀殺罪成，判處9年徒刑，但重病的他恐怕只剩半年壽命。

根據《太陽報》，93歲老翁莫利（Donald Morley）和妻子吉恩（Jean）在16歲那年因工作相識，7年後移居澳洲結婚，至今膝下無子。去年7月29日案發當天，莫利白天和友人外出返家，等到晚間9點吉恩上床睡覺後，用枕頭將她悶死，接著躺在她身邊企圖輕生。

隔天上午一名護士上門拜訪，莫利才坦承「做了一件可怕的事」。警方獲報後在現場發現一份遺書，莫利在其中寫道，「結婚69年後，我們都對未來感到害怕」，「這對我和親愛的（妻子）來說都不容易」。

兩人的健康狀況近幾年來迅速惡化，莫利的皮膚癌已經入侵頭部，但吉恩的失智症嚴重到無法自行穿脫衣物或使用電視、微波爐等常見家電用品，而莫利不放心她一個人在家，因此拒絕就醫。

莫利認為，他和吉恩已經「走到盡頭」，活得太久且過得不開心，雖承認殺害吉恩，但主張此舉是安樂死。澳洲坎培拉最高法院法官29日宣判時駁回這項主張，「謀殺就是謀殺，不論受害者或犯罪者的年齡或身體狀況。謀殺是對個人自主權最嚴重的否定。」

莫利最終被判處9年徒刑，但他被捕以來一直在坎培拉一家臨終關懷醫院接受安寧療護，最多只能再活6個月，法官預期他不會入監服刑，而是住院直到去世。

認識這對夫妻40年的鄰居瓊斯（Judy Jones）受訪時遺憾表示，「他們深愛彼此。他們有過一段快樂時光，對彼此很忠誠。在我看來這只是一種安樂死，他這麼做是出於同情，不是恨她。他非常愛她。」

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