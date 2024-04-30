澳洲飛機墜毀飛行員喪命　機頭嚴重毀損、機翼裂開

BREAKING: The pilot involved in a crash landing at Jandakot Airport on Friday has died of his injuries. https://t.co/qRt3wZx08R — The West Australian (@westaustralian) April 29, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一名73歲男子26日駕駛小型飛機升空，但剛起飛沒多久就出狀況，儘管飛行員試圖降落，但最終失事墜毀，駕駛艙、飛機左側大面積受損，左側機翼明顯裂開，飛行員傷勢嚴重送醫。時隔3日，飛行員29日晚間宣告不治。

澳洲廣播公司（ABC）等報導，失事飛機當地26日下午1時15分左右從詹達科特機場（Jandakot Airport）起飛，目擊者宣稱，當時飛機起飛後似乎失去動力，「飛機當時的高度只有樹那麼高」，接著試圖轉彎，偏離方向後觸地，當時機身下墜的角度並非以機頭朝下俯衝，但機身仍出現大面積受損。

空拍畫面顯示，失事飛機就停在機場跑道周圍的沙地上，機頭嚴重毀壞，左側機翼明顯裂開，駕駛艙、飛機左側出現大面積受損。事發後，約有7輛消防車輛趕至現場，飛行員傷勢嚴重緊急送醫。

只不過警方29日晚間透露，飛行員已過世。澳洲運輸安全局已介入調查這起事件。