「長女症候群」爆共鳴！姊兼母職照顧弟妹太累人　長大不想生

▲長女症候群在社群媒體上引發熱議。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國社群媒體近期熱議「長女症候群」（Eldest Daughter Syndrome），也就是長女往往必須「姊兼母職」，承擔照顧弟妹的責任，導致長大後生育意願低落、甚至心生排斥的現象，引發網友共鳴。

「長女症候群」雖未被認定為正式心理學診斷結果，但經常用來形容因為身為家中長女而產生的一系列行為與情感模式。

拉克立博士（Dr Mark Rackley）向每日郵報表示，這包括高度責任感，有時甚至宛如第二個母親；過度成功壓力，因為要為弟妹樹立好榜樣；缺乏自主與獨立性，因為感覺必須遵照家長的意願、犧牲自己的意願。不過，長女們可能因此感到不公平，與手足產生競爭心理，對父母心生怨恨，甚至長期壓抑而造成心理健康問題，例如焦慮或憂鬱。

美國心理學家勒佩拉（Nicole LePera）也表示，長女往往成為「家庭的保護者」，感覺自己像個「小大人」，隨著時間又演變成「自己必須負責解決周遭人事物問題」的心理狀態，導致成年後對生育產生牴觸心理。

「長女症候群」一詞已經出現數十年，但隨著人們對於心理健康的重視，越來越受到認識，最近又因為BBC主持人芮妮（Anita Rani）轉發文章，再度引發討論。

許多網友們紛紛表示認同，她們坦言，身為長女已經撫養過弟妹，彷彿完成養育任務，因此選擇不生自己的小孩，「身為年紀最大的女孩，承擔的重擔太不公平了，尤其當其他手足都是男性的時候」、「我在小時候承擔了很多，實在沒精力再去養育另一個人」、「我無法想像現在還有人要依賴我」。

根據英國家長網站「Netmums」2009年的出生順序報告，在近1萬名受訪母親中，她們對於最年長孩子的學業與職涯期望，往往遠高於其他孩子，對於其他小孩的期望值，則會依照出生順序降低。