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亞裔丈夫瘋喊今天要殺人！　妻子遭綁「活埋12小時」奮力挖土求生

▲▼美國華盛頓州亞裔男子安蔡景（音譯，Chae Kyong An）虐打活埋妻子安英淑（Young Sook An）遭判刑13年。（圖／翻攝自Lacey Police Department臉書）

▲美國亞裔男子虐打活埋妻子，殺人未遂遭判刑超過13年。（圖／翻攝自Lacey Police Department臉書）

記者張寧倢／編譯

美國華盛頓州現年54歲的亞裔男子安蔡景（音譯，Chae Kyong An）2022年與妻子安英淑（Young Sook An）鬧離婚，竟然喊著要殺人，他將妻子痛毆並綑綁後活埋於土坑之中，經過12小時，安英淑才終於掙脫束縛，挖開泥土後爬了出來。殘忍行徑讓安英淑至今仍活在恐懼中，法院22日判處安蔡景13年9個月有期徒刑。

根據福斯新聞、紐約郵報報導，安蔡景2022年10月和已分居的妻子安英淑見面討論兩人準備離婚的事，結果安蔡景突然猛擊她的頭部，並將她撂倒在地，還拿利器將她刺傷，隨後以膠帶綑綁她的手腳。

安英淑趁著丈夫短暫離開的空檔，嘗試使用Apple Watch發送緊急訊息給親友，並且試圖報案。911調度員向警方表示，電話中聽到低沉的尖叫聲和掙扎聲，猜測是一名被綁架的女性。然而，安蔡景隨後發現妻子正在求救，立刻用鐵鎚敲壞她的Apple Watch，接著將她帶上車，帶往一處樹林。

安英淑懇求丈夫饒過自己，希望他想想他們的孩子，但安蔡景並未停手，還狠狠地警告她說，「我什麼都不需要。今天，我就要殺了妳。」他將妻子扔進土坑，並用土覆蓋在她身上，安英淑只能靠扭動臉部來獲得可以呼吸的空間。

▲▼美國華盛頓州亞裔男子安蔡景（音譯，Chae Kyong An）虐打活埋妻子安英淑（Young Sook An）遭判刑13年。（圖／翻攝自Lacey Police Department臉書）

▲安蔡景的檔案照與他作案用的車輛。（圖／翻攝自Lacey Police Department臉書）

等到丈夫離開後，安英淑掙扎了12個小時，終於掙脫膠帶的束縛，用雙手挖開身上的泥土，自行爬出土坑，活了下來。安英淑在法庭上表示，「從那天起，我和孩子們的生活徹底崩潰，我的後半輩子都得帶著情感創傷和健康問題活下去。」

安蔡景的辯護律師則表示，安蔡景患有精神疾病和創傷後壓力症候群（PTSD），事發當時他處於無家可歸、與親友疏離的狀態，另外還「使用過量藥物」以及未獲得適當治療，事後他每天都活在「遺憾和懊悔」中。安蔡景說，他希望時光能倒回到那天，他希望永遠不要闖入那棟房子，就這樣離開。

安蔡景3月份與檢方達成認罪協議，最終法院在22日判處他13年9個月的有期徒刑與3年的社區監視。法官向安英淑表示，「妳很堅強，也很勇敢。我希望今天的聽證會可以了結這一篇章，讓妳能專注於自己和孩子們的情感創傷和心理治療。」

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