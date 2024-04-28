卡地亞標錯價想反悔！耳環42萬變426元　醫告上消保機構成功收貨

▲墨西哥27歲醫師26日收到卡地亞寄來的商品。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）去年12月發生標錯價格事件，一對18k玫瑰金鑲鑽耳環原本要價1.3萬美元（約新台幣42萬元），在網站上的價格卻只有13美元（約新台幣426元），墨西哥一名27歲醫師發現後手刀下單2副。沒想到卡地亞事後不認帳，讓他一狀告上墨西哥消保機構，歷經4個月協商，卡地亞認賠出貨，他也終於收到這2副精品耳環。

紐約時報、法新社報導，墨西哥27歲醫師維拉里爾（Rogelio Villarreal）宣稱對於卡地亞這個品牌並不熟悉，當2023年12月在滑Instagram看到卡地亞的廣告時點開發現，網站上的手提包、手錶、項鍊等價格都相當高，只有耳環的價格是13美元，立刻購買2副。

但維拉里爾宣稱，當下單完成後，卡地亞就發現價格有誤，把耳環的價格調整為1.3萬美元，展開一連串行動企圖要他取消訂單，包括宣稱耳環缺貨、致電告知標錯價格，透過電子郵件告知會贈送香檳和皮革護照夾當作補償。

維拉里爾並不想接受卡地亞的補償方案，隨後一狀告上墨西哥聯邦消費者保護機構，該單位接獲申訴後展開協商調解。歷經4個月纏鬥，維拉里爾26日收到卡地亞寄來的2副耳環，也說會把其中一副送給母親。