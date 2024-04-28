▲研究顯示，男性平均每月射精21次以上，可降低罹患前列腺癌的風險。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

射精頻率與攝護腺癌有關係？美國先前一份研究顯示，男性每個月的射精21次以上者，其罹患前列腺癌的風險比每個月只射精4至7次的男性還要低。泰國一名醫學專家也曾說，男性的健康之道在於「管子乾淨（keep the pipes clean）」。

根據泰國頭條新聞，朱拉隆功大學醫學院新發疾病健康科學中心主任提拉瓦博士發表的文章提到，男性來到一定年齡將面臨頻尿、尿急、尿不盡等等的小便問題，最終可能導致血液黏稠，腎臟、心臟出現病變甚至是癱瘓，這其中的主要誘因就是前列腺肥大及惡性腫瘤。

提拉瓦博士表示，假如前列腺尚未癌變或是不想接受手術切除腺體，也有藥物治療的方式存在，有一種高血壓藥物對緩解尿路問題也有效果，但使用期間必須注意血壓變化，另外一種藥物則是透過抑制睪丸激素縮小前列腺，但副作用是抑制勃起、性慾降低。

他引述美國波士頓大學癌症流行病學中心的研究指出，相較於每月進行4至7次性生活者相比，每月擁有21次性生活的族群罹患前列腺風險減少20%，40歲至49歲每月8至12次性生活的罹癌風險降低10%，每月13至20次性生活罹癌風險降低20%。不過前列腺癌預防機制尚不清楚，進行性生活可能透過避免前列腺毒素堆積降低罹癌風險，也可能是因為性生活產生的激素促使大腦對免疫系統產生影響，從而提升免疫力，降低罹癌風險。

美國癌症協會先前表示，前列腺癌是除了皮膚癌之外，在美國男性中最常見的癌症，高達8分之1的男性一生中會被診斷出前列腺癌，而平均每年會新增25萬起病例。儘管尚未有研究定論射精與罹患前列腺癌之間的關係，但數據卻表明射精的確可以消除前列腺中的致癌物質、降低炎症，且可減輕男性的壓力與焦慮，並有效改善睡眠品質。

不過射精頻率與前列腺癌之間的關聯從過去以來仍有爭議存在。2004年哈佛大學一項研究發現射精與前列腺癌兩者之間並沒有關係；2003年澳洲的一項研究發現，成年早期經常射精的男性，在之後會大幅降低罹癌的風險；2008年劍橋大學一項研究則持相反結果，表示前列腺癌的發病機率隨著手淫的頻繁而增加。