▲圖為英國倫敦聖湯瑪士醫院（St Thomas’ Hospital）。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國醫療界1970至1980年代曾爆發大醜聞，公立醫院使用感染血液製品進行治療，導致約有1250名血友病患者感染愛滋、另有5000多人接受治療後罹患C肝，後來其中約3000人死亡，加上手術需要輸血者也有接觸到血液製品，因此受波及患者數可能多達3萬人。如今美國藥廠被控賄賂，提供資金讓英國醫院購買高風險捐血者的血漿，根據一封1981年的信，有向聖湯瑪士醫院提供8500英鎊（相當於現今4.1萬英鎊，折合新台幣約169萬元）。

Telegraph報導，這起事件被稱為英國國家醫療服務系統（NHS）史上最大的治療災難，倖存者、失去摯愛的親屬40多年來一直在尋求賠償，希望政府能夠提供賠償，如今這場「感染血液調查」（Infected Blood Inquiry）將於5月20日發布最終報告，預計將對大型製藥公司在血友病患者感染之中扮演的角色提出批評。

來自美國的血

1960年代的第八凝血因子被視為是血友病的靈丹妙藥，在英國，付費取得血漿是非法行為，因此第八凝血因子是由民眾捐贈。美國製藥公司則是付錢給高風險捐血者（包括靜脈注射吸毒者、囚犯、同性戀者）取得血漿，在1980年代愛滋病出現時，從性病診所收集血漿，把捐血車設置在同志酒吧外。

1974年，英國被警告來自美國的第八凝血因子可能含有肝炎；1999年法庭證詞顯示，到了1983年，美國生產製造的所有第八凝血因子極有可能含有愛滋病毒。不過醫師認定第八凝血因子的益處大於風險，因此並未警告病患，且醫師還被鼓勵優先考慮美國的第八凝血因子，而非英國境內的第八凝血因子。

根據書籍《毒線》（The Poison Line）所揭露的一封1981年信件，倫敦聖湯瑪士醫院（St Thomas’ Hospital）若購買Bayer與Baxter Healthcare在美國生產的第八凝血因子，數量400萬個單位，就能拿到8500英鎊（相當於現今4.1萬英鎊，折合新台幣約169萬元）。組織Factor 8負責人伊凡斯（Jason Evans）認為，醫師拿錢使用這些危險產品，這看起來相當於賄賂。

對此，拜耳發言人表示，向NHS提供藥品及其他產品時給予折扣、商業優惠等是1980年代早期延續至今的慣例作法，公司配合感染血液調查，對於發生的事情感到遺憾。Baxter則是對1970至1980年代受波及者表示同情，公司致力於為患者和客戶提供最優質產品，並以道德和合規的方式開展業務。