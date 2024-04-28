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BBC轉播球賽　後方男觀眾「突咬男童耳朵」！詭異畫面曝警急調查

▲▼BBC在轉播世界司諾克錦標賽期間意外拍到一名男子當眾咬了身旁男童的耳朵。（圖／翻攝自YouTube）

▲BBC在轉播世界司諾克錦標賽期間意外拍到一名男子當眾咬了身旁男童的耳朵。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

英國BBC日前在轉播撞球賽事時，意外拍到後方觀眾席有一名成年男子突然當眾咬一名男童的耳朵，引發社會關注，而警方目前也已介入此案，對涉事男子展開調查。

綜合英媒報導，這起事件發生於4月25日在雪菲爾（Sheffield）舉辦的世界司諾克錦標賽期間。當時，BBC在比賽中場休息時，邀請到了已退役的7屆世界冠軍亨德利（Stephen Hendry）來評論賽事，不料人們卻在後方觀眾席發現了驚人的一幕。

從現場畫面可見，亨德利身後有一名男子在節目播出期間，突然「陰森地逼近」他身邊的男童，並在男童的耳邊說完悄悄話後，輕輕地咬了一下男童的耳垂。男童似乎對男子的奇異舉動見怪不怪，甚至還在意識到自己上鏡後，對著鏡頭微笑揮手。

這起事件隨後迅速在網上被廣泛分享，並引起大量討論。有網友在網上抨擊男子當眾咬男童耳朵的舉動並不妥當，「這太噁心了，這一定要調查」、「這肯定不是正常該對孩子做出的行為」、「那真的是他的孩子嗎？」

南約克郡警方證實，他們已在25日晚間9時20分左右接到了報警電話，舉報網上流傳的這段影片，要求警方對影片內容進行審查。警方並未透露更多關於影片內容以及咬耳事件的細節，僅表示他們目前已介入此案展開調查，「我們也要呼籲民眾不要對影片內容進行揣測，並等待官方調查結果」。

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