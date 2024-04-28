以色列給最後機會！達成協議就暫緩進攻拉法　哈瑪斯研究新提案

▲以色列外交部長卡茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列正準備針對加薩南部城市拉法採取重大軍事行動，不過以色列外交部長卡茲（Katz）27日接受採訪時表示，若雙方達成人質釋放協議，確保被抓走的人質能夠獲釋，以色列入侵拉法的行動將暫停。同日稍早，哈瑪斯高層透露正在審議以方提出的加薩停火新提案。

路透、美聯社等報導，目前仍有130多名人質被關押在加薩，這些人之中包括婦女孩童，以色列外交部長卡茲在媒體面前稱「人質釋放是以色列首要任務」，當被問及這是否包括延後殲滅拉法的哈瑪斯時，卡茲回答「是的，如果達成協議，我們將暫停行動」，但強調這並不會影響到這場戰爭的總體目標，也就是摧毀哈瑪斯。

兩名以色列官員透露，以方已於26日向埃及官員透露，以色列準備給人質談判「最後一次機會」，以便在以軍入侵拉法之前與哈瑪斯達成協議。

就在卡茲提及上述言論之前，哈瑪斯高層表示，正在審查以色列提出的加薩停火新提議，將會在研究之後做出答覆，但並未透露相關細節。為了加大對以色列的壓力，哈瑪斯27日釋出2名男性人質的影片，分別是64歲的希格爾（Keith Siegel）與47歲的米蘭（Omri Miran）。

只不過，卡茲是以色列總理納坦雅胡安全內閣成員，但並不是以色列的戰時內閣成員。以色列稱拉法是哈瑪斯4個戰鬥營所在地，這些營得到數千名伊斯蘭激進組織的增援，必須將其擊潰才能取得勝利。

根據以色列統計，2023年10月7日哈瑪斯入侵當日約有1200人喪命，這是以色列史上最致命的單一攻擊事件。加薩衛生機構則稱，以色列針對加薩的報復轟炸進攻已造成3.4萬多名巴勒斯坦人喪命。