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美大學校園爆「反以色列」示威潮！警拆除營地　近200人遭逮捕

▲▼美國紐約哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲美國紐約哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國大學校園的反戰抗議持續延燒，已有至少50所院校參與示威，截至26日近600名示威者被捕；而27日在波士頓東北大學、印第安納大學和亞利桑那州立大學，又有近200名示威者遭拘留，校方在聲明中指出，許多示威者並非校內學生，才因此決定報警處理。

根據《路透社》報導，親巴勒斯坦的示威者27日持續在美國多個大學校園發動抗議，要求以色列停火。位於布盧明頓（Bloomington）的印第安納大學（The Indiana University）的警察局在聲明中指出，有23名抗議者遭到逮捕。

警方首先警告不允許在校園內紮營抗議，但最終溝通無果後，警察以非法入侵和拒捕罪名拘捕了23人；警方強調，他們將繼續支持遵循學校政策的和平抗議活動。

親巴勒斯坦的抗議活動已蔓延全美各地，至少50所院校加入示威行列，自哥倫比亞大學校園內上周有100多人遭逮捕後，各大學校方也呼籲警方清理校園內的示威營地。

▲▼美國東北大學挺巴勒斯坦示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方拆除東北大學示威營地。（圖／達志影像／美聯社）

麻州警方在聲明中指出，他們27日清除了波士頓東北大學（Northeastern University）校內的一個抗議營地，逮捕了102名拒絕離開的示威者。校方在聲明中指出，是因為學生示威活動被與東北大學無關的專業組織滲透，所以才決定報警。

►美國校園反戰「挺巴勒斯坦示威」蔓延50校　近600人被捕

亞利桑那州立大學的校園警察27日上午逮捕了69名抗議者，校方表示，「有一群大多不是亞利桑那州立大學的學生、教職員工在校內建立營地和示威，因此在拒絕離開後依非法入侵罪遭拘捕。」

▲▼美國德州大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲▼美國德州大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲▼美國德州大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲▼美國紐約市立學院 (The City College of New York)挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲美國紐約市立學院（The City College of New York）挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲▼美國紐約哥校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲美國紐約大學挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

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