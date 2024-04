美大學校園爆「反以色列」示威潮！警拆除營地　近200人遭逮捕

▲美國紐約哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦示威。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國大學校園的反戰抗議持續延燒,已有至少50所院校參與示威,截至26日近600名示威者被捕;而27日在波士頓東北大學、印第安納大學和亞利桑那州立大學,又有近200名示威者遭拘留,校方在聲明中指出,許多示威者並非校內學生,才因此決定報警處理。

根據《路透社》報導,親巴勒斯坦的示威者27日持續在美國多個大學校園發動抗議,要求以色列停火。位於布盧明頓(Bloomington)的印第安納大學(The Indiana University)的警察局在聲明中指出,有23名抗議者遭到逮捕。

At Indiana University, The State Police removed the Protestors Tent City today less than 48 hours into their protest. Dozens detained one even dragged in their tent after repeated warnings by Troopers.

State Police exited Dunn Meadow once the tents came down. Protests… pic.twitter.com/phvSDfuH9R