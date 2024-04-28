美大學校園爆「反以色列」示威潮！警拆除營地　近200人遭逮捕

▲美國紐約哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國大學校園的反戰抗議持續延燒，已有至少50所院校參與示威，截至26日近600名示威者被捕；而27日在波士頓東北大學、印第安納大學和亞利桑那州立大學，又有近200名示威者遭拘留，校方在聲明中指出，許多示威者並非校內學生，才因此決定報警處理。

根據《路透社》報導，親巴勒斯坦的示威者27日持續在美國多個大學校園發動抗議，要求以色列停火。位於布盧明頓（Bloomington）的印第安納大學（The Indiana University）的警察局在聲明中指出，有23名抗議者遭到逮捕。

At Indiana University, The State Police removed the Protestors Tent City today less than 48 hours into their protest. Dozens detained one even dragged in their tent after repeated warnings by Troopers.

State Police exited Dunn Meadow once the tents came down. Protests… pic.twitter.com/phvSDfuH9R — Ranting Politics (@RantingRP) April 26, 2024

警方首先警告不允許在校園內紮營抗議，但最終溝通無果後，警察以非法入侵和拒捕罪名拘捕了23人；警方強調，他們將繼續支持遵循學校政策的和平抗議活動。

親巴勒斯坦的抗議活動已蔓延全美各地，至少50所院校加入示威行列，自哥倫比亞大學校園內上周有100多人遭逮捕後，各大學校方也呼籲警方清理校園內的示威營地。

▲警方拆除東北大學示威營地。（圖／達志影像／美聯社）



麻州警方在聲明中指出，他們27日清除了波士頓東北大學（Northeastern University）校內的一個抗議營地，逮捕了102名拒絕離開的示威者。校方在聲明中指出，是因為學生示威活動被與東北大學無關的專業組織滲透，所以才決定報警。

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亞利桑那州立大學的校園警察27日上午逮捕了69名抗議者，校方表示，「有一群大多不是亞利桑那州立大學的學生、教職員工在校內建立營地和示威，因此在拒絕離開後依非法入侵罪遭拘捕。」

▲▼美國德州大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



▲美國紐約市立學院（The City College of New York）挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

▲美國紐約大學挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）