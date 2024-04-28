普丁被冤枉？　美情報圈：他可能未下令殺掉納瓦尼

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的葬禮。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯反對派領袖納瓦尼2月在北極圈流放地監獄猝逝，華爾街日報報導，美國情報機構認為俄羅斯總統普丁可能未下令殺害他的頭號政敵納瓦尼。

路透社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）去世時年僅47歲，他是普丁（Vladimir Putin）在國內最嚴厲的批評者。他的盟友被當局貼上極端分子的標籤，他們指責普丁殺害納瓦尼，並表示將提供證據支持他們的指控。

克里姆林宮（Kremlin）否認有任何國家的參與。普丁上個月稱納瓦尼的死「令人悲傷」，並表示他原本已準備好以換囚的方式將納瓦尼交給西方，前提是納瓦尼永遠不會返回俄羅斯。納瓦尼的盟友說，這類談判一直在進行中。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述未具名知情人士說法報導，美國情報機構得出的結論是，普丁可能沒有在2月下令殺害納瓦尼。

報導中說，華盛頓並沒有免去普丁對納瓦尼之死的全部責任，納瓦尼這位反對派政治家多年來一直是俄羅斯當局的目標，並因西方國家所謂的出於政治動機的指控而入獄，曾於2020年遭到神經毒劑毒害。

克里姆林宮否認俄羅斯參與2020年的中毒事件。

路透社無法獨立核實華爾街日報的報導，報導中引述消息人士表示，這項結論「已被情報圈廣泛接受，並獲得中央情報局（Central Intelligence Agency）、國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）和國務院情報部門在內多個機構的認同。」