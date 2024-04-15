烏克蘭最高指揮官：俄羅斯下令「5月9日前」攻佔東部要鎮

▲烏克蘭第17坦克旅向西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）的俄羅斯陣地開火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭最高指揮官14日表示，俄羅斯目前正在向烏克蘭東部地區集中攻勢，預計在5月9日「勝利日」之前，佔領位在巴赫姆特（Bakhmut）西邊、戰前人口1萬2200人的西夫雅爾鎮。

根據《路透社》報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）警告，東部的局勢已經惡化，俄羅斯正把重點轉往已被佔領的巴赫姆特以西，試圖在進軍克拉莫托斯克巿（Kramatorsk）之前，先拿下西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）。

5月9日是俄羅斯的勝利日（Victory Day），是為了紀念第二次世界大戰期間，蘇聯戰勝納粹德國的重要日子，俄羅斯總統普丁當天將在莫斯科紅場（Red Square）主持閱兵儀式。

若俄羅斯能在這天之前攻下西夫雅爾鎮，將會凸顯基輔努力因應西方軍援遲緩之際，莫斯科在戰場上勢頭正盛。

瑟爾斯基在Telegram的聲明中指出，烏克蘭的軍隊已在東部頓內茨克州（Donetsk）成功阻止了俄軍的攻勢，並加強了彈藥、無人機和電子戰裝置的補給，「考慮到俄羅斯軍方高層下達了5月9日前佔領西夫雅爾鎮，這個威脅仍須受重視。」

美國智庫「外交政策研究所」資深研究員羅布李（Rob Lee）指出，西夫雅爾鎮將是一場重要戰役，「西夫雅爾鎮位於可防禦的高地上，如果俄羅斯佔領這個城鎮，他們可能會加快深入頓內茨克地區，作為夏季攻勢的一部分。」